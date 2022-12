Kræftpatienter venter på behandling: - Helt urimeligt

Hvis du bliver diagnosticeret med brystkræft og bor i Region Nordjylland, er der større chance for, at du bliver behandlet til tiden, end hvis du har adresse øst for Storebælt. Det kan have alvorlige konsekvenser for patienterne

Hvis du er en af de tusinder af danskere, der hvert år bliver diagnosticeret med brystkræft, har din adresse betydning for, hvor længe du skal vente på behandling.

Der er nemlig stor forskel på, hvor gode landets regioner er til at overholde de såkaldte forløbstider. Det viser de nyeste tal for tredje kvartal af 2022 fra Sundhedsdatastyrelsen.

Forskellen på regionerne udgør ifølge direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker et 'meget alvorligt' problem.

- Det er helt urimeligt, at det skal afhænge af, hvor man bor, om nogle helt afgørende aftaler om behandlingstid bliver overholdt, siger Jesper Fisker.

Mislykkedes i 75 procent af tilfældene

Forløbstider dækker over antallet af dage, man anbefaler, at der maksimalt går, fra man bliver henvist hos lægen ved mistanke om kræft, til man eksempelvis bliver opereret eller får kemoterapi eller stråling.

For brystkræft, som er den mest udbredte kræftform blandt kvinder, er den anbefalede tid, der bør gå før operation, 27 dage.

Men i Region Sjælland og Region Hovedstaden bliver denne anbefaling langtfra altid overholdt. Faktisk mislykkedes det i den seneste periode i hele 68 procent af tilfældene i førstnævnte region og 75 procent i sidstnævnte. I Region Sjællands tilfælde er antallet endda faldet med hele 10 procentpoint siden andet kvartal.

For begge regioner gælder det, at den længere ventetid især skyldes mangel på personale.

Det kan have store konsekvenser, når den anbefalede behandlingstid ikke overholdes, fastslår Jesper Fisker.

- Da man lavede kræftpakkeforløbene, var det i en anerkendelse af, at kræft er en akut sygdom. Det betyder, at hvis man ikke kommer i gang med behandlingen så hurtigt som overhovedet muligt, bliver ens chancer for helbredelse og overlevelse mindre, siger han.

- Det er meget alvorligt for de kvinder, det drejer sig om. Ikke blot i forhold til deres prognose, men også i forhold til den usikkerhed og bekymring, som det medfører. Derfor skylder vi de kvinder, det handler om, at leve op til det.

- Så det kan i værste fald betyde, at nogle ikke overlever, hvor de kunne have overlevet?

- Ja, det kan det, siger Jesper Fisker og understreger, at det selvfølgelig har betydning, hvor mange dage fristen overskrides med.

Har stået på i årevis

Forløbstiderne er ikke udtryk for en decideret patientrettighed, men derimod en faglig rettesnor, og der tages ikke højde for længere forløb som følge af eksempelvis komplicerede patientforløb. Regionerne overtræder altså ikke nogen regler, når de ikke overholder dem.

- Men det er noget, regionerne har lovet hinanden, at de vil leve op til i 90 procent af tilfældene - 85 procent i Region Hovedstadens tilfælde, fortæller Jesper Fisker.

Han tilføjer, at problemet langtfra er nyt.

- Situationen har været presset i flere år, og især i Region Sjælland. Men også i Region Hovedstaden har man i lang tid ikke kunnet leve op til forventningerne.

- Det er rigtigt, at sundhedsvæsenet er presset. Det ændrer bare ikke på noget for de her kræftpatienter. Og hvis vi ikke behandler kræft som en akut sygdom, behandler vi de kvinder dårligere, end vi kunne have gjort. Det må ikke være en undskyldning.