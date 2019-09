Kræftramt far til fire fik sit sidste ønske opfyldt

To ambulance-folk sørgede for, at den kræftramte 45-årige mand fik en smuk oplevelse før sin død

Den 45-årige Chris Shaw fra Australien kæmpede mod mavekræft i 14 måneder, før han døde den 31. august sidste år. Han efterlod sig sin kone Kylie samt de fire børn Emily, 11, Ruby, 9, og de seks-årige tvillinger Charlotte og Isaac.

For at mindes et-års-dagen for sin ægtemands død har Kylie Shaw i den forgangne weekend hyldet den venlige gestus fra de to ambulance-medarbejdere, der opfyldte hendes mands sidste ønske og gav ham en oplevelse, som ikke kan købes for penge.

Det skriver flere medier heriblandt The West Australian

Kylie og Chris Shaw fejrer juleaften i år 2017 sammen med deres fire børn. (Foto: Privatfoto/Facebook)

De to ambulance-medarbejdere Jade og Jesse kørte i august måned sidste år Chris Shaw til Currambine nord for byen Perth, så han kunne leve sine sidste dage i sit eget hjem.

Kylie Shaw spurgte i ambulancen, om Jade og Jesse havde noget imod at køre en lille omvej, så hendes ægtemand kunne få sit ønske opfyldt om at se havet fra sin favorit strand Burns Beach i 20 minutter. Han kunne dermed føle solen på sin krop, samt den lette brise fra havet. Og føle sig normal midt i en meget alvorlig sygdom. Det ønske opfyldte ambulance-medarbejderne med glæde.

- Vi er en familie, der elsker havet, og Burns Beach er vores yndlings strand. Det var en lille gestus fra ambulance-medarbejdernes side. Men det betød næsten alt i verden for min mand, fortæller Kylie Shaw til The West Australian og tilføjer, at de to ambulance-medarbejdere den dag var familiens 'engle'.

De to ambulance-medarbejdere mødtes på et-års-dagen for Chris Shaws død, den 31. august på Burns Beach sammen med Kylie Shaw og hendes fire børn for at mindes Chris Shaw.

Den kvindelige ambulance-medarbejder Jade har forklaret, at det har været rørende og dejligt at blive omtalt som 'engle' af familien Shaw. Og hun fortæller, at hele oplevelsen har været medvirkende til at ændre hendes måde at se sit eget job på.

Kylie Shaw ses her på stranden med sine fire børn. (foto: privatfoto)

Et af Chris Shaws største ønske før sin død var, at der blev skabt mere opmærksomhed omkring den aggressive mavekræft. Og det ønske har Kylie hele tiden arbejdet for at opfylde på flere forskellige måder.

Og med den megen medieomtale omkring et-års-dagen for hendes ægtemands død, er der nu igen skabt stor opmærksomhed om netop denne form for kræft.

I forbindelse med et-års-dagen på Burns Beach har Kylie også sagt følgende om hendes ægtemands favorit strand:

- Vi har tilbragt så mange familie stunder på denne strand. Vi har siddet og hygget os med en Corona-øl, mens børnene løb rundt og legede i sandet. Og vi har ofte set solen gå ned på den smukke strand, fortæller Kylie.

Herunder har Kylie Shaw lagt et opslag ud på Facebook, hvor hun viser sin første solnedgang uden sin ægtemand.