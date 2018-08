Kræftramt: Rettidig screening kunne have gjort en forskel

En 60-årig kvinde fra København må kigge langt efter den erstatning, hun mener sig berettiget til, fordi Region Hovedstaden ikke fik screenet hende for brystkræft til tiden.

Sygdommen viste sig efter den forsinkede screening. Den er nu bekæmpet, og hun har det efter eget udsagn "nogenlunde godt".

Alligevel har hun en forestilling om, at hun kunne være sluppet billigere, hvis kræftknuden i brystet var opdaget tidligere. Derfor står hun uforstående over for, at Højesteret tirsdag har afvist hendes erstatningskrav.

- Man har en lov, der siger, at undersøgelsen skal foretages inden for et bestemt tidsrum, og der er sat ressourcer af til det.

- Når det så ikke sker, og man bliver syg, så bliver man afvist, når man kommer og beder om et plaster på såret. Det forstår jeg ikke, siger Karin Mygdal.

Hun mener derfor, at en rettidig screening kunne have gjort en forskel.

- Mit liv kunne have været meget nemmere, hvis jeg havde undgået kemo. Det har betydet, at jeg er gået ned i tid på arbejde. Jeg har lidt problemer med koncentrationen og hukommelsen, og mit hår er blevet tyndere og kroppen mere skrøbelig, fortæller hun.

- Jeg bilder mig selv ind, at det kunne have gjort en forskel for mig, hvis jeg var blevet undersøgt tidligere, siger Karin Mygdal.

Hun mener, at hun måske kunne være sluppet med strålebehandling, hvis knuden var blevet opdaget lidt tidligere.

Med Højesterets dom er den sidste klagemulighed udtømt for Karin Mygdal.

Alligevel har kampen ikke været forgæves, hvis det kan være med til at råbe nogle politikere op, siger hun.

- Jeg håber, at det kan blive en anledning til at få lavet reglerne om, så man ikke bare kan undskylde sig med, at der mangler ressourcer.

Hun henviser til, at argumentet fra Region Hovedstaden for den forsinkede screening netop har været mangel på ressourcer.

Sundhedsordførere fra Dansk Folkeparti og De Konservative har allerede bebudet, at de vil tage sagen op over for sundhedsministeren.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) bebuder også, at hun vil se på sagen. Uden at være konkret siger hun i en skriftlig kommentar til Ritzau, at regionerne ikke "må ikke slippe for erstatningsansvar med en undskyldning, der henviser til manglende ressourcer og dårlig planlægning".

- Det kommer ikke til at vedrøre mig eller de 432 kvinder, der står i samme situation. Men forhåbentlig kan det vedrøre andre, der fremover kommer i sådan en situation, siger Karin Mygdal.

Region Hovedstaden har tidligere oplyst, at 432 kvinder, der er blevet for sent indkaldt til screening, har udviklet brystkræft.