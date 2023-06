Kræftskandale: Cheflæge fritaget fra tjeneste

En sag om overskridelser af maksimale ventetider for kræftpatienter har fået konsekvenser for yderligere to chefer på Aarhus Universitetshospital (AUH).

Cheflæge Charlotte Buchard Nørager og chefsygeplejerske Knirke K. Hartmann på hospitalets mave- og tarmkirurgisk afdeling er blevet fritaget fra tjeneste 'indtil videre'.

Det skriver Jyllands-Posten.

Afskedigelserne sker efter et massivt pres og begrundes med, at afdelingen er i en 'meget alvorlig situation', og at det går for langsomt med at genskabe samarbejdet på afdelingen.

I begyndelsen af juni sagde to kirurger, der udgør en betydelig del af kræftbehandlingen på Aarhus Universitetshospital, op.

Her rejste de to kirurger hård kritik af den nu fritstillede cheflæge Charlotte Buchard Nørager. Ifølge dem har hun udstukket ulovlige instrukser.

De ulovlige instrukser er blandt andet sket ved, at der er blevet lagt pres på lægerne om at skulle tilbyde færre kræftpatienter en hipec-operation, påstår overlægerne.

Overlægerne sagde op i protest mod, at sagen ingen konsekvenser havde haft for Charlotte Buchard Nørager.

De vil dog gerne fortsætte i deres job, hvis cheflægen på afdelingen udskiftes, oplyste de dengang. De har tirsdag morgen ikke meddelt, om de nu vil tilbage i deres job.

Kritikken mod overlægen blev også rejst i et brev fra blandt andre de to overlæger i midten af maj.

- De ulovlige instrukser, de tre overlæger nævner, er de instrukser, der allerede har være omtalt kritik af i medierne, og som vi har beklaget og ændret, skrev cheflægen dengang som svar til kritikken.

Opsigelser efter DR's afdækning

I sidste uge meddelte Region Midtjylland, at to topchefer opsagde deres stilling. Der er tale om regionsdirektør Pernille Blach Hansen og lægefaglig koncerndirektør Helene Probst i regionen.

Opsigelserne kom, i kølvandet på at DR har kunnet afdække, hvordan patienter har ventet for længe på kræftbehandling på AUH.

I alt ventede 313 patienter for længe i perioden fra januar 2022 til og med februar i år.

De lange ventevetider fik også konsekvenser for ledelsen på Aarhus Universitetshospital i maj.

Her meddelte regionsrådsformand Anders Kühnau (S) og tidligere regionsdirektør Pernille Blach Hansen, at lægefaglig direktør Claus Thomsen og hospitalsdirektør Poul Blaabjerg blev fyret.