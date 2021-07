Krænkelser i kor: Skandalen vokser

Sagerne om krænkelser i profilerede kor med mindreårige tager til i omfang.

Rektor på Sankt Annæ Gymnasium i København Anette Holst oplyser, at hun har modtaget en række henvendelser fra tidligere elever, som har gået på gymnasiet i 1980'erne og 90'erne, og som har samme karakter, som historierne om krænkelser i DR Pigekoret.

På Sankt Annæ Gymnasium er der ligeledes et velrenommeret kor.

- Langt, langt størstedelen af det, jeg har hørt om indtil nu, er i korregi. Men det kan selvfølgelig vidne om en kultur, der er bredere, og det er det, vi skal have undersøgt, forklarer Anette Holst.

- Henvendelserne handler om en seksualiseret kultur med et sprogbrug og berøringer, som ikke hører hjemme på en skole, hvor vi har børn og unge, uddyber hun.

Flere personer

I den pågældende periode var en af hovedpersonerne fra skandalen fra DR Pigekoret Michael Bojesen tilknyttet Sankt Annæ Gymnasium. Han blev ansat i 1984 og fungerede som leder af gymnasiets kor fra 1991-2001, hvorefter han blev ansat i DR Pigekoret.

Rektor Anette Holst ønsker ikke at oplyse, om henvendelserne fra de tidligere korsangere går på Michael Bojesen.

- Det er forskellige. Der er tale om flere personer. Jeg kan og må ikke nævne nogle navne.

- Nogle af henvendelserne er om konkrete personer, der har været udsat for relationer mellem voksne og unge, som ikke er i orden, forklarer hun.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Michael Bojesen, men det har ikke været muligt.

Michael Bojesen var leder af Sankt Annæ Gymnasiekor fra 1991 til 2001. Foto: Nanna Navntoft

Modtaget flere henvendelser

Skolen har nu igangsat en advokatundersøgelse, der skal undersøge oplysningerne om den krænkende adfærd. Efter denne beslutning blev truffet, er der kommet mange henvendelser.

- Det er kommet flere henvendelser ind i dag. Da vi besluttede os for at sætte undersøgelsen i gang, havde vi fået fire henvendelser. Nu tror jeg, vi er oppe at have en 10-15 stykker, fortæller rektor på Sankt Annæ Gymnasium, Anette Holst.

Ekstra Bladet og Politiken har i den seneste måned kunnet fortælle om forholdene i DR Pigekoret fra midten af 1960'erne til efter årene efter årtusindskiftet, og hvordan klager blev gemt væk.

Her har flere tidligere kormedlemmer stået frem og fortalt Politiken om en seksualiseret kultur under tidligere chefdirigent Michael Bojesen.

Derudover har adskillige tidligere kormedlemmer også fortalt til Ekstra Bladet og Politiken, hvordan Michael Bojesens forgænger, Tage Mortensen, udsatte dem for psykisk terror og seksuelle krænkelser.

Tage Mortensen har været chefdirigent for DR's Pigekor fra 1966 til 2001. Han døde i 2001. Foto: Uffe Nøjgaard

DR har i april igangsat en advokatundersøgelse om netop forholdende i DR's Pigekor.

