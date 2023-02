Krænkelsesanklagede præster arbejder videre i Danmark og udlandet

Fem katolske præster, som enten er idømt bødestraffe for eller anklaget for seksualforbrydelser eller krænkende adfærd, har kunnet fortsætte deres virke i kirken enten i Danmark eller udlandet.

Det skriver Berlingske.

Avisen skriver artiklen på baggrund af det, som den kalder 'omfattende dokumentation', som aktindsigter og samtaler med kilder i det katolske miljø.

Der er tale om i alt fem præster. Én havde 45 filer med børneporno liggende på sin computer. En anden havde ad flere omgange beluret afklædte piger ned til 14 år gamle.

To blev beskyldt for seksuelle overgreb, mens en blev påtalt for 'upassende adfærd' på en katolsk skole i København.

Den katolske kirke i Danmark vedtog ifølge Berlingske i 2011 en beredskabsplan, hvor den kaldte det afgørende at 'finde de potentielle krænkere tidligt og at udelukke dem fra en præstetjeneste i kirken'.

Dømt for børneporno

Én af præsterne, som er polak, har efter en dom for besiddelse af børneporno fundet arbejde som præst i Polen. Her holder han jævnligt messer for børn og unge, skriver Berlingske.

Desuden er to præster, som blev anklaget for at have krænket unge drenge eller unge mænd, fortsat med at arbejde i Danmark. Der blev aldrig rejst tiltale mod de to præster, da sagerne var forældede, da de kom frem, men en intern advokatundersøgelse vurderede, at anklagerne var 'troværdige'.

En anden af præsterne fik en tjenestelig påtale for at have opført sig upassende over for drenge på Niels Steensens Gymnasium. Han stoppede kort efter på sit arbejde, men er i dag præst i Singapore.

Den sidste af præsterne fik i 2018 en bøde for fire tilfælde af blufærdighedskrænkelser over for børn. Han arbejder i dag på et katolsk efteruddannelsescenter i Polen, skriver Berlingske.

Ingen af præsterne har ønsket at udtale sig til Berlingske.