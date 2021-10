Krænkende coronaopsporing: - En decideret giftig arbejdsplads

På papiret har de været Danmarks helte under hele coronapandemien.

De ansatte hos smitteopsporingen under Styrelsen for Patientsikkerhed er dog blevet behandlet som alt andet end dét, når de er mødt på arbejde.

Ekstra Bladet kan i dag afsløre, hvordan de danske corona-helte dagligt er blevet mødt med trusler, straffe, krænkende adfærd og forskelsbehandling, som påvirker nogle medarbejdere så meget, at de bliver syge.

To tidligere medarbejdere står nu frem med deres beretninger om det horrible arbejdsmiljø.

Der ud over er Ekstra Bladet kommet i besiddelse af en intern arbejdspladsvurdering (APV) og talt med en række anonyme kilder, som bekræfter, at arbejdsforholdene er elendige hos smitteopsporingen.

- Generelt bærer besvarelserne i APV-rapporten præg af en virksomhed, der er i krise. Den bærer ligeledes præg af inkompetence og samarbejdsproblemer med mange daglige konflikter, fortæller Henrik Gliese, der er ekspert i arbejdsmiljø og direktør hos Arbejdsmiljøeksperten.

En af dem, der har oplevet de dårlige arbejdsforhold på egen krop, er Ali Mohammad. Han var ansat under Styrelsen for Patientsikkerhed i lidt over to måneder, men blev fyret i slutningen af september.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ali Mohammad ville aldrig anbefale nogen at søge jobbet hos smitteopsporingen. Foto: Ekstra Bladet

Han har siden sin fyring fået en lægeerklæring, hvor der står, at han er stress-ramt og ude af stand til at tage et nyt job foreløbigt.

En lægeerklæring, Ekstra Bladet har set.

Ali Mohammad er sikker på, at det er jobbet hos smitteopsporingen, der har gjort ham syg.

- Der var blandt andet forskelsbehandling, nedladende kommentarer og systematisk overvågning på arbejdspladsen, fortæller han og fortsætter:

- Jeg har aldrig i mit liv været så stresset, som efter at have arbejdet hos smitteopsporingen. Det er en decideret giftig arbejdsplads. Hele behandlingen har givet mig en følelse af magtløshed. Jeg føler mig som ingenting.

Ud over Ali Mohammad har Ekstra Bladet også talt med Kristoffer Laukamp og Marius Due Mikkelsen. De har begge som Ali været ansat i smitteopsporingen, og de fortæller også om en krænkende arbejdsplads.

Marius Due Mikkelsen er blevet påvirket i sådan en grad, at han ifølge ham selv har udviklet angst efter hans fyringsforløb.

- Når jeg ser politiet i dag, får jeg det fysisk dårligt, fortæller Marius Due Mikkelsen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Marius Due Mikkelsen arbejder i dag for sin storebror. Han frygter 'voksenjobs', efter hans tid hos smitteopsporingen. Foto: Ekstra Bladet

Kristoffer Laukamp arbejdede for smitteopsporingen i tæt på ni måneder, Ali Mohammad i lidt over tre, og Marius Due Mikkelsen nåede kun at være der en enkelt måned.

Se Ali Mohammad og Marius Due Mikkelsen i videoen øverst i artiklen.

Ansat som vikarer

Da Styrelsen for Patientsikkerhed fik ansvaret for Danmarks smitteopsporing, havde de pludselig brug for en stor medarbejder-opjustering. De gik fra cirka 300 medarbejdere til over 3000. Måden, de gjorde det på, var, at de gennem vikarbureauet Moment ansatte en masse vikarer - som de stadigvæk gør.

Vikarerne er dem, du får i røret, når du taler med smitteopsporingen. Selvom det er vikarbureauet Moment, der ansætter dem, så er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der har ansvaret for medarbejderne.

Fordi der var så mange vikarer ved telefonerne, havde man brug for, at nogen kunne administrere dem. Den rolle blev uddelt til andre vikarer, som fik rollen 'team-ansvarlig'. Det betyder i al enkelthed, at vikarer leder vikarer.

Og lige præcis dén form for ledelsesstruktur har vores kilder og rapporterne rettet skarp kritik mod.

- Nogle af de team-ansvarlige blev magtliderlige og troede, de kunne styre alt. De overvågede, straffede og var nedladende over for os, der ringede ud til folk, fortæller Ali Mohammad.

'En virksomhed i krise'

Udover de tre vidnesbyrd og aktindsigterne fra Arbejdstilsynet er Ekstra Bladet også kommet i besiddelse af en arbejdspladsvurdering (APV) og fået Henrik Gliese, der er ekspert i arbejdsmiljø og direktør for ARBEJDSMILJØEksperten, til at vurdere rapporten.

Og meldingen er klar: Der skal gøres noget.

- Mange medarbejdere og ledere har et lavt engagement og en lav motivation, fortæller Henrik Gliese og fortsætter:

- Samtidig er der store mangler på både ledelses-, kommunikations- og organiseringsniveau. Det skaber stor utilfredshed blandt medarbejderne, dårlig ledelse og dårlig intern information i firmaet.

Henrik Gliese bliver bakket op af fagforeningen HK, der repræsenterer vikarerne. HK er også fuldstændig uforstående over for den måde, medarbejderne bliver behandlet på hos smitteopsporingen.

De har nemlig oplevet et utal af henvendelser fra nuværende og tidligere medarbejdere under smitteopsporingen, der alle har oplevet brutale arbejdsforhold.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jonstruplejren i Ballerup er en af de lokationer, hvor medarbejderne har oplevet dårlige arbejdsforhold. Foto: Jonas Olufson

I en mail fortæller Dennis Alex Jørgensen, der er formand for HK Stat Hovedstaden, til Ekstra Bladet, at forholdene hos smitteopsporingen ses som 'fuldstændig horrible'.

'Den slags burde ikke kunne finde sted på nogen statslig arbejdsplads. Og det gør ikke sagen spor bedre, at medarbejderne formelt set er vikarer, som staten køber ind via et privat vikarbureau,' skriver han og uddyber:

'Det skal ikke være nogen undskyldning for, at medarbejderne udsættes for en ledelsesstil, som Arbejdstilsynet betragter som potentielt sundhedsskadeligt. Det skal stoppe nu.'

Coronaopsoringen i kaos

Det er ikke kun det psykiske arbejdsmiljø, der har alvorlige problemer hos smitteopsporingen.

Ekstra Bladet kunne i går afsløre, at der tilbage i december og januar måned var krise i de fysiske rammer hos smitteopsporingen under Styrelsen for Patientsikkerhed.

Dengang var ingen afstandskrav, ingen mundbind og alt for små lokaler hverdagen hos smitteopsporingen - og det var i en tid, hvor coronapandemien buldrede løs. Det stod så slemt til, at Arbejdstilsynet kom med strakspåbud.

Artiklen fortsætter under videoen ...

En tidligere ansat fortalte lørdag, hvordan smitteopsporingen brød coronareglerne

Arbejdspladsen var dømt til et smitteudbrud, og smitteudbrud kom der. Flere kilder beretter om, at knap 60 medarbejdere blev smittet med coronavirus ved årsskiftet.

- Der var simpelthen ikke styr på noget som helst, fortæller Kristoffer Laukamp, som var ansat under styrelsen i ni måneder.

Ud over de 60 smittede blev en masse også sendt hjem som nærkontakter. Knap 30 mennesker per smittet. Det vil sige, at der ifølge vores kilder blev sendt omkring 1800 mennesker hjem.