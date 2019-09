Kræsen dreng blev blind: Levede af chips og pomfritter

I Danmark er der mange kræsne drenge og piger ligesom så mange andre steder i verden. Men det kan altså være ganske farligt kun at holde sig til bestemte fødevarer. Især hvis man udelukkende spiser såkaldt junkfood.

Det hævder et nyt studie fra universitetet i Bristol, der har undersøgt en teenagers sygdoms-historie. Han var så ekstremt kræsen, at hans dårlige madvaner i sidste ende førte til blindhed.

Det skriver flere medier, heriblandt CNN

Dette måltid var en af den kræsne drengs favoritter. Pomfritter og pølse. Polfoto

Den uidentificerede teenager fortalte forskerne, at han, siden han startede i skole, udelukkende har spist chips, pomfritter og hvidt brød. Indimellem spiste han også forarbejdet skinke og pølser.

Som 14-årig gik den unge teenager til læge på grund af voldsom træthed. Han tog ikke nogen form for medicin, og han havde i øvrigt også en normal BMI og højde. Han viste heller ingen tegn på underernæring.

Lægerne opdagede imidlertid, at han led af mangel på vitamin B12 samt i øvrigt havde anæmi. Det betyder, at han havde en lav blodprocent med for lidt hæmoglobin i blodet.

Den 14-årige dreng fik efterfølgende sprøjtet vitamin B12 ind i kroppen og fik gode råd med henblik på at ændre sin diæt. Det gjorde han dog ikke. Et år senere konstaterede lægerne, at han led af høretab. Lægerne fandt også ud af, at hans syn var blevet meget dårligere. De var dog ikke i stand til at finde grunden til høretabet og synsforstyrrelserne.

Den unge teenager spiste også kun hvidt brød. Polfoto

Blev blind som 17-årig

I løbet af det kommende år forværrede hans syn betragteligt. Og han endte med som 17-årig at være næsten blind.

Ifølge forskerne fra universitetet i Bristol konstaterede lægerne nu igen mangel på vitamin B12. Derudover havde teenageren lave mængder af kopper og selen i kroppen samt lave mængder af vitamin D. Til gengæld havde teenageren en høj mængde af zink i kroppen.

Forskerne fra Bristol Medical School og læger fra Bristol Eye Hospital undersøgte patienten og konstaterede, at han led af såkaldt 'nutritional optic neuropathy'(ernæringsmæssig optisk neuropati). En sygdom, der forårsager, at den optiske nerve i øjet ødelægges.

Forskerne har efterfølgende udtalt, at dårlig diæt og mangel på mineraler er skyld i det voldsomme synstab og blindheden i den her sag. De advarer om, at 'ernæringsmæssig optisk neuropati' kan blive meget mere almindeligt i fremtiden på grund af det større indtag af såkaldt junkfood blandt unge mennesker.

Meget sjældent i Danmark

Toke Bek er professor og overlæge på øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Han understreger over for dr.dk, at det er ekstremt sjældent, at livsstil fører til synsskader.

- Det her er noget, vi ser ekstremt sjældent. I vores afdeling dækker vi hele Vestdanmark, og her har vi måske ét tilfælde hvert tiende år. Og det skyldes som regel, at personen har et alvorligt alkoholmisbrug, fortæller han.

- For ligesom drengens ensformige kost kan et alkoholmisbrug føre til, at man ikke får de essentielle vitaminer og mineraler, som kroppen har brug for.

Den danske professor emerita Ebba Nexø fra Aarhus Universitetshospital mener ifølge dr.dk , at der er håb for, at drengen får sit syn igen.

- Hvis det skyldes mangel på blandt andet B12, kan det til en vis grad også blive bedre, når man får rettet op på vitaminmanglen inden for kort tid, siger hun.