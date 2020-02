Krævende kæreste: Se hendes vilde krav til Valentines

Den mest romantiske dag på året er 14. februar, hvis man skal tro på blomsterhandlerne.

Denne dag skal man forkæle sin udkårne med kort, blomster og chokolade.

Og selvom vi i Danmark langsomt har taget den romantiske dag til os, er vi nok ikke dem, der går helt amok, når det kommer til at vise vores kærester, at vi elsker dem ekstra højt på denne dag.

Men for en britisk kvinde er Valentines Day den største dag på året.

Derfor har hun også krævet, at hendes kæreste gør EKSTRA meget ud af det, når han skal vise sine følelser på denne dag.

Det fortæller hun om til det britiske medie The Sun.

Chantal Blakey har tidligere droppet kærester, fordi de ikke har gjort nok ud af det.

Den 22-årige har givet sin forlovede Joe Kyles på 26 år en liste over gaver, som hun SKAL have.

Hele listen løber op i 2500 pund svarende til omkring 22.000 danske kroner.

Mange dårlige kærester

Hun insisterer også på, at dagen fejres hele ugen op til 14. februar.

- Lige siden jeg var en lille pige, har Valentines Day været magisk for mig. Jeg drømte om at finde min drømmeprins. Jeg elsker bare traditionel romantik. Da jeg var 13 år gammel, var jeg så spændt på min første Valentines, men min kæreste kom med kunstige blomster, og jeg var knust. Som 17-årig tog min kæreste mig på KFC, og jeg kunne ikke forstå, hvordan han kunne tro, at det var romantisk. Han havde fået et gratis måltid, og jeg slog op over kyllingevinger, fortæller hun.

Hendes tredje kæreste var lidt mere romantisk. Han inviterede Chantal på middag og gav blomster, men dagen efter så hun på chokoladerne, som hun havde fået fra kæresten og opdagede, at de var for gamle.

- Jeg havde intet andet valg end at slå op med ham også.

I Chantals øjne er det vigtigste at fejre kærligheden.

Derfor da hun mødte Joe, gjorde hun det klart, hvad hun forventede af dagen.

- Jeg laver lister til ham 11 måneder i forvejen. Det er vigtigt, at gaverne er helt rigtige.

I år vil den unge kvinde meget gerne 'bombarderes med blomster', som er en trend, hvor man får blomster på flere tidspunkter af dagen, så ens plads på arbejdet er fyldt med blomster.

Der skal mere til

Men det er slet ikke det eneste, hun forventer.

- Jeg vil gerne have rosenblade på sengen og morgenmad i sengen. Jeg vil også gerne have et kort, hvor han har skrevet en kærlig besked. Hvis der bare står, at han elsker mig, så siger jeg, at han skal skrive det om. Derudover forventer jeg overraskelser i løbet af dagen.

Sidste år inkluderede listen et par meget dyre sko fra Christian Louboutin, sexet undertøj, en dyr kjole og flotte ørenringe.

- Jeg giver også ham gaver, men det vigtigste er, at kvinden bliver forkælet.

Joe fortæller, at han plejede at drille sin forlovede med, at hun var så vild med det, men nu gør han en masse ud af dagen.

- Jeg bliver nødt til at spare op i flere måneder og tage ekstra vagter. Jeg ved godt, at jeg ikke behøver bevise min kærlighed, men jeg ved, hvor vigtigt det er for hende, så det gør jeg gerne. Jeg tør dog slet ikke tænke på, hvordan det bliver med vores bryllup, siger han.

Her kan du se, hvad Chantal forventer af Joe: