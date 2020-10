Kræver 59 millioner af Uber-chauffører

Efter et samarbejde med myndighederne i Holland, er det lykkedes Skatteministeriet at knalde 2.400 for at have betalt for lidt i skat. Konkret er der sendt regninger ud for 59 millioner kroner.

Skatteministeriet ønsker ikke at oplyse, hvilket selskab der er tale om, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om kørselstjenesten Uber.

- I denne sag viser det sig, at chaufførerne i den pågældende tjeneste ikke har forstået, at man skal afregne skat. Det holder jo ikke, siger Morten Bødskov (S), skatteminister.

- Man kan ligeså godt indstille sig på, at hvis man vil være chauffør hos disse tjenester, så er det noget, som skattemyndighederne holder øje med. Der er ingen smutvej uden om. Og her står det klart, at der bliver slået hårdt ned.

Sagerne er tilbage fra 2016 og 2017, og det er ifølge Skatteministeriet lykkedes er identificere folkene gennem oplysninger sendt fra Holland. Her har de danske myndigheder blandt andet fået navne på chaufførerne samt nummerplader på de brugte biler. I alt er der foretaget 7500 kontroller fordelt på de 2400 personer, og 99 procent af de involverede havde ikke betalt.

Det er dog ikke første gang, at Uber-chauffører har fået et rap af skattemyndighederne. I 2018 kunne myndighederne ligeledes fortælle, at der havde været gevinst i 99 procent af tilfældene hos kørselstjenesten, der i 2017 meddelte, at tjenesten ville forlade Danmark.

Morten Bødskov slår samtidig fast, at deleøkonomien har fået øget bevågenhed hos skattemyndighederne.

- Helt klart. Vi kommer til at styrke skattekontrollen med 1000 medarbejdere frem mod 2023.

- Generelt bliver skattekontrollen løftet. Det har der været virkelig stort behov for. Men derudover stiller deleøkonomien skattemyndighederne for nye udfordringer. Og der er måske tjenester, som skal være bedre til at huske deres medarbejdere på, at når man arbejder i Danmark skal man betale skat.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Uber for at høre, hvad tjenesten siger til sagen.

- Vi mener, at alle skal betale skat i tråd med loven, og vi støtter og opfordrer alle chauffører, der bruger vores app, til at bakke op om dette nøgleprincip, ved at underskrive vores serviceaftale. Selv om Uber er optaget af, at vores chauffører betaler korrekt skat, er der der dog tale om selvstændige operatører, der i sidste ende selv er ansvarlige for, at det finder sted, skriver det på en mail.