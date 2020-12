Kræver forbud mod fyrværkeri

Dyrenes Beskyttelse ser gerne et totalt forbud mod salg af fyrværkeri til private indført snarest muligt

Millioner af danske kæledyr, landbrugsdyr og dyr i naturen lider hvert år slemt mod slutningen af december, når nytårskrudt for i omegnen af 400 millioner kroner fyres af over hele landet.

Det mener Dyrenes Beskyttelse, som ønsker langt strengere restriktioner indført, når det gælder salg og brug af fyrværkeri. På længere sigt arbejder organisationen for et totalt forbud mod salg af fyrværkeri til private.

- Stod det til os, burde fyrværkeri kun affyres af professionelle og kun inden for en meget begrænset tidsperiode omkring nytårsaften, siger Jens Jokumsen, der er familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse, i en pressemeddelelse på dagen, hvor salget af fyrværkeri begynder i Danmark.

- Det har enorme konsekvenser for dyrene, at vi i Danmark har en meget afslappet lovgivning for fyrværkeri.

- Vi taler om millioner af kæledyr, landbrugsdyr og dyr i den danske natur, som potentielt kan opleve stress, angst og anden negativ påvirkning ved affyring af fyrværkeri, som står på over meget lang tid.

Fyrværkeri: Marie-Louises hund døde fordi andre skulle more sig

Vore nærmeste naboer har mere strikse regler for salg og brug af fyrværkeri, end vi har herhjemme. I Norge, Sverige, Finland, Holland og Tyskland er det kun tilladt for privatpersoner at affyre fyrværkeri i perioden fra 31. december til og med 1. januar.

Og i nogle tilfælde er det endda yderligere begrænset af klokkeslæt, for eksempel nytårsaften fra kl. 18 til kl. 2, lyder det i pressemeddelelsen.

Tyskland har i år forbudt salg af nytårsfyrværkeri, men det er ikke for dyrenes skyld. Det skyldes i stedet de høje coronasmittetal, som landet er plaget af, og den deraf følgende tunge belastning af sundhedsvæsnet.

Hensigten med forbuddet er at minimere antallet af fysiske skader, som private pådrager sig i forbindelse med fejringen af nytåret. Det vil sikre, at hospitalerne ikke overbelastes.

Danskerne købte sidste år krudt og raketter for 400 millioner kroner, viste en analyse fra Dansk Erhverv i december 2019. Året før var tallet 415 millioner kroner.

Nytår uden raketter