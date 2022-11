Kræver handlingsplan før jul: - Det er katastrofalt

Regionalpolitiker kræver handlingsplan for at undgå 'julekaos' på akuttelefonen 1813

Det er ikke et ukendt fænomen, at det til tider kan tage lang tid - og sommetider rigtig lang tid - at komme igennem til akuttelefonen 1813.

Og særligt i juledagene har situationen med lange ventetider været 'direkte kaotisk'.

Det skriver TV 2 Lorry, som sidste jul talte med flere personer, der i timevis måtte sidde ved telefonen og vente på, at der kom hul igennem.

Skal ikke gentage sig

Nu beskriver mediet, at Finn Rudaizky fra Dansk Folkeparti, der er medlem af Region Hovedstadens Sundhedsudvalg, har krævet en redegørelse og en handlingsplan for at sikre, at der ikke også denne jul opstår kaotiske tilstande på de rødglødende telefonlinjer.

- Det er katastrofalt, at syge mennesker, forældre til syge børn og andre, som har brug for lægehjælp, venter mange timer på at få kontakt til sygehusvæsenet, siger politikeren, der frygter en gentagelse i år.

Over for mediet bekræfter formanden for regionsrådet i Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj (S), at der er pres på telefonerne i juledagene. Han gør det dog klart, at de vil gøre deres bedste for at undgå kaos i julen - blandt andet ved hjælp af initiativer, der det seneste år er blevet iværksat.

På Region Hovedstadens hjemmeside kan man se opgørelser over svartider på akuttelefonen inden for de seneste 14 dage. Her kan man se, hvor stor en andel af opkaldene på en pågældende dag blev besvaret inden for de første fem minutter.

Særligt i weekenderne er det et fåtal af borgerne, der oplever at komme igennem så hurtigt.

Ifølge TV 2 Lorry blev 21,5 procent 25. december sidste år besvaret inden for de første fem minutter.

Kun for akut syge

Tilbage i juli oplevede mange borgere lange ventetider, og her kom mange af weekend-opkaldene fra borgere, der ville have fornyet medicinrecepter.

Det fik cheflæge hos 112 og 1813 Anders Damm-Hejmdal til at indskærpe over for TV 2 Lorry, at telefonen altså kun er for akut syge mennesker.

- Vi opfordrer folk til at tænke over, om de har behov for at ringe til 1813. Især i weekenden oplever vi, at mange bruger 1813 til noget, den egentlig ikke er tænkt til, sagde cheflægen dengang.

