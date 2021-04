- Kræver kun 36 timer

- Ingen er trygge, før alle lande er trygge, så dette burde ikke være vanskeligt.

Sådan lyder det fra Norges sundhedsambassadør, John-Arne Røttingen, der sammen med andre har lavet en model for, hvordan lande bør dele regningen for det fælles sundhedsprogram, ACT-A (Access to Covid-19 Tools Accelerator), som har til mål at få bugt på coronapandemien i verdens fattigste lande.

Her har både Norges statsminister, Erna Solberg, og Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa, sendt 89 breve til verdens høj- og mellemindkomstlande, hvor de skriver, at der er brug for yderligere støtte til ACT-A. I brevet nævner de blandt andet et konkret beløb, som lande bør bidrage med.

Det skriver det norske medie Dagbladet.

Ifølge John-Arne Røttingen kommer de ikke i mål med budgettet, hvis ikke alle lande bidrager.

Hvad er ACT-A? ACT-A, Access to Covid-19 Tools Accelerator, er et fælles sundhedsprogram, som WHO og otte andre nationer står for. Norge og Sydafrika leder blandt andet indsatsen, og det betyder blandt andet, at de også skal skaffe midler til ACT-A. Målet er at skaffe vacciner, tests, medicin og beskyttelsesudstyr til lande, som ikke har råd til at købe det selv. Det er hovedsageligt 30 af verdens største økonomier, der opfordres til at bidrage mest til ACT-A. Programmet har eksisteret siden april 2020. Vis mere Vis mindre

36 timer

ACT-A har i 2021 indtil videre fået 14 milliarder dollars, men ifølge mediet har det fælles program brug for yderligere 19 milliarder dollars til at købe vacciner, testudstyr, medicin og andet, som fattige lande er afhængige af for at få bugt med covid-19.

Og så længe, der er høj smitte et sted, så er det ikke usandsynligt, at virussen vil kunne mutere, og muligvis mindske effektiviteten af vacciner, sagde Usman Mushtaq, der er læge og udsendt fra WHO, lørdag til det norske Dagbladet.

For at få flere lande til at bidrage med flere penge, så har Den Internationale Valutafond regnet på, hvordan verdensøkonomien udvikler sig frem til 2025, hvis pandemien ophører.

Her er konklusionen blandt andet, at hvis verdensøkonomien genvinder mobilitet, handel og investeringer, så tager det kun 36 timer at få pengene igen, som bidragsyderne skal give.