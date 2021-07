Kræver ministersvar

- Jeg er sikker på, at reglerne ikke er lavet af ond vilje, men her er de for rigide, og man glemmer den menneskelige vinkel, lyder det fra politisk ordfører, efter akuthjælper har fået fartbøde og klip i kortet

Det er mangel på både tillid til mennesket og almindelig sund fornuft, når akuthjælpere skal bøde, hvis de kører for stærkt, når de rykker ud til potentielt livstruende situationer.

Så klar er beskeden fra Marcus Knuth, politisk ordfører hos Det Konservative Folkeparti. Han vil sende spørgsmål til justitsministeren om sagen.

- Hvis folk kører ud som akuthjælper, må der være nogle særlige regler, der gælder for dem, siger Knuth, efter Ekstra Bladet og JydskeVestkysten onsdag beskrev, hvordan Hans Jørgen Hansen har fået et klip i kortet og bøde, da han blev blitzet.

- Det er folk, der er på vej ud for at redde liv. Så kan det godt være, at de kører i deres civile bil, men hensigten er den samme - som en ambulance.

Marcus Knuth foreslår blandt andet, at akuthjælpere skal have tilladelse til at køre hurtigere end det tilladte på bestemte strækninger, når de rykker ud.

- Selvfølgelig skal det skrues sammen på en fornuftig måde, så det ikke bliver misbrugt til vanvidskørsel, men der har jeg tiltro til folk, der arbejder som frivillig akuthjælper.

Hans Jørgen Hansen rykkede sidste år ud 151 gange som frivillig akuthjælper. Ved en af udrykningerne kostede det ham et klip i kørekortet og en bøde på 3000 kroner. Foto: Anders Brohus

Aftale skal ændres

Ifølge aftalen for akuthjælpere skal man køre efter færdselsreglerne, når man rykker ud.

'Du skal upåagtet af transportmiddel altid køre efter gældende færdselsregler - der er absolut ingen dispensationer hertil. Du har således ikke bemyndigelse til udrykningskørsel,' lyder det.

- Skal der laves om i aftalen med akuthjælpere?

- Det vil jeg mene. Er der noget, der er akut, og et andet menneskes liv er i fare, bør man have beføjelser til at kunne køre lidt hurtigere, siger Marcus Knuth.

- Ligesom vi har tillid til en politimand og en ambulanceredder, bør vi også have den samme tillid til akuthjælperne.

Ikke ond mening

Selvom det er sommerferie, vil Knuth tage sagen videre til justitsminister Nick Hækkerup.

- Vi har tænkt os at stille spørgsmål til justitsministeren.

- Jeg er sikker på, at reglerne ikke er lavet af ond vilje, men her er de for rigide, og man glemmer den menneskelige vinkel, lyder det fra Knuth.