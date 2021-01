Kræver politichefs afgang

Chefen for politiet i den amerikanske kongres Capitol opfordres til at trække sig

Den demokratiske flertalsleder Nancy Pelosi kræver, at chefen for politiet i regeringsbygningen Capitol træder tilbage.

Det sker efter, at demonstranter onsdag stormede bygningen og i flere timer havde kontrollen over kongressen.

Det skriver CNN.

- Jeg opfordrer chefen for Capitol-politiet til at træde tilbage, og jeg har modtaget en meddelelsen om at hr. Irving vil indgive sin opsigelse, siger hun.

Den demokratiske flertalsleder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, opfordrer chefen for Capitols politi til at trække sig. Foto: Brendan Smialowski/Ritzau Scanpix

Der er tale om Paul Irving, og han er kommet under kraftig beskydning, fordi det lykkedes demonstranterne at komme helt ind i demokratiets hjerte under urolighederne onsdag.

Også den republikanske senator Lindsey Graham har kritiseret, at det lykkedes demonstranterne at komme ind. På et pressemøde pegede han på, at det ikke burde kunne ske efter angrebet 11. september 2001, ligesom han sagde, at flere kunne have været iført rygsæk med en bombe i.

Under urolighederne blev flere betjente såret, ligesom en kvinde blev skuddræbt.

