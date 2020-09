Kræver svar efter coronachok

Allan Randrup Thomsen vil have Marie-Louise Kleszewskis coronaprøver analyseret for at forstå forløbet bedre

Det har hele tiden ligget i kortene, at en dansk statsborger på et tidspunkt ville blive smittet med corona to gange.

Det har nemlig aldrig været 100 procent sikkert, at hverken antistoffer eller generel immunitet kan være tilstrækkelig til at forhindre, at man bliver smittet med virussen igen.

Det mener førende virolog ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen.

Tirsdag var Ekstra Bladet med, da Marie-Louise blev testet for corona for tredje gang. Foto: Per Rasmussen

Han har gennemgået Ekstra Bladets historie om Marie-Louise Kleszewski, der har været syg med corona to gange på tre måneder. Han mener, at forløbet peger på, at den 41-årige sygeplejerske har været smittet to gange.

- Jeg ser de samme tre muligheder, som jeres artikel konkluderer, siger Allan Randrup Thomsen indledningsvist og giver efterfølgende sin vurdering:

- At der er sket en fejl, er nok ikke tilfældet, når hun har været syg i to omgange. At hun skulle have gået med samme virus og haft den latent liggende i kroppen, har vi ikke hørt om. Derfor er det såmænd nok rigtigt, at hun har været smittet med corona to gange.

Han efterlyser dog analyse af prøverne.

- Det ville være rart at få det konstateret ved, at man havde lavet en segmentering, som man har gjort med patienten i Hongkong. Der viste tests jo tydeligt, at han havde været smittet med to forskellige virusser.

I sidste uge kunne forskere i Hongkong for første gang i en offentliggjort rapport dokumentere, at en person er blevet smittet med coronavirus for anden gang.

- Jeres historie har ændret min opfattelse af virussen en smule, fordi vi begynder at høre lignende historier andre steder. Det betyder, at immuniteten nok er mere kortvarig, end vi havde håbet på, men overordnet var det her en selvopfyldende profeti. Vi har hele tiden forventet, at det kunne ske, når smitten havde spredt sig nok i samfundet, siger virologen.

Virolog Allan Randrup Thomsen tror stadig på en vaccine mod coronavirus. Foto: Jonas Olufsen

Samtidig vil en analyse af Marie-Louise Kleszewskis coronatest give svar på, om det er den samme type virus, hun givetvis har været smittet med, eller om den har muteret sig.

Det kan have en betydning for, om man risikerer at lave en vaccine til én bestemt type coronavirus, som i mellemtiden udvikler sig til en anden. Men indtil videre er Allan Randrup Thomsen ikke bekymret.

- Vi kan sagtens lave vacciner, som har muteret. Problemet ved coronainfektionen er, at den i sin signatur er en slimhindeinfektion, og de giver notorisk ikke så god immunitet, som systemvirusser, der spreder sig mere i kroppen. Vi kan dog sagtens forestille os, at vi kan udvikle en vaccine, som overkommer det problem.

- Vi kender faktisk eksemplet fra hpv, hvor en naturlig infektion ikke giver immunitet, men vaccinen giver jo god og langvarig immunitet. Derfor er jeg ikke nervøs på det område endnu. Det kan jeg altid nå at blive hen ad vejen, slutter virologen.

Ekstra Bladet har i dagevis uden held forsøgt at få Statens Serum Institut til at undersøge Marie-Louise Kleszewskis positive coronaprøver.

