Kræver svar fra ældreminister: - Rystende

Det mener andre

Jan Radzewicz, formand for Ældrerådet i Aarhus

- Det ser skidt ud. Det lyder heller ikke godt. Bestemt ikke, siger Jan Radzewicz til Ekstra Bladet om optagelserne fra TV2.

Ældrerådet har de seneste år deltaget aktivt i debatten om ældreområdet i Aarhus Kommune, der ifølge formanden har det skidt.

- Det er min viden, at ældreområdet halter økonomisk bagefter i Aarhus. De er blevet udsultet igennem mange år.

Sparet sig til forråelse

Men om man lige kan sige, at den scene, man ser optagelserne af Else, har en direkte sammenhæng med manglende ressourcer er tvivlsomt, understreger han.

- Der er trods alt to-tre personer til stede, som burde være tilstrækkeligt. Det er måske snarere noget med det forkerte personale. Og personalet - undskyld jeg bruger ordet - er blevet lidt forrået. Det kan selvfølgelig have noget med manglende ressourcer at gøre.

- Hvis du står med de samme problemer og samme travlhed dag efter dag og år efter år, så kan personalet måske godt blive lidt for hurtige på aftrækkeren, hvor sproget også bliver uværdigt. Og det er jo ikke fordi, man i Aarhus Kommune ikke har arbejdet med værdighed i ældreplejen og takt og tone. Jeg tror bare, at ordet forråelse kan ske, hvis man arbejder under pressede forhold i lang tid.

OK at forbyde optagelser

Selvom Jan Radzewicz er stærkt kritisk over for det, man ser på optagelserne, mener han ligesom kommunen, at det er i orden at forbyde dem.

- Jeg synes, at Aarhus Kommune har en pligt til at beskytte den pågældende dame, som landsretten også har givet dem medhold i.

- Uanset om vi taler om værgemål eller ej, kan en værge ikke beslutte hvad som helst.

Hans Skou (V), medlem af Sundhed- og Omsorgsudvalget i Aarhus Byråd

- Det er triste optagelser, der nu er kommet på trods af landsrettens afgørelse.

- De viser, at vi politikere har behov for at se hinanden dybt i øjnene og finde ud af hvordan vi kommer videre, siger Hans Skou til Ekstra Bladet.

- Hvis det var min pårørende, så ville jeg også gøre meget for, at sådan noget ikke forekommer.

Tillid skal genoprettes

Han understreger, at domstolene skal respekteres.

- Men hvis ikke TV2 havde lavet de optagelser, så havde vi ikke stået, hvor vi står i dag.

- Vi skal have genoprettet tilliden til ældreplejen i Aarhus Kommune. Det her er så langt fra menneskeværdigt, som jeg kan forestille mig.

Hans Skou fremhæver samtidig, at et markant flertal i byrådet vil have hele dokumentaren frem.

- Aarhus er en kommune i kamp med sig selv.

- Vi har en forvaltning, som har krævet fogedforbud - og så har vi 29 ud af 31 medlemmer af byrådet, som egentlig vil have de her optagelser frem.

Jane Heitmann (V), formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg:

- Det er fuldstændig uacceptabelt, at vi igen først får kendskab til en sag efter medierne har blandet sig, siger Jane Heitmann til Ekstra Bladet.

- Det må ikke, det skal ikke, og det bør ikke være sådan, at en kommune først reagerer, når en sag havner på forsiden af en avis, eller når et tv-medie laver skjulte optagelser, mener hun.

Brug for kulegravning

Sagen viser ifølge Jane Heitmann, at der er brug for en kulegravning af hele ældreområdet i Danmark.

- Jeg har foreslået og opfordret Sundheds- og Øldreministeren til et 360 graders eftersyn af hele ældreområdet.

- Der er brug for, at vi kommer hele vejen rundt, så vi kan dæmme op for den her type sager politisk.

Jane Heitmann er også tilhænger af, at spørgsmålet om, hvor langt en værge må gå, skal til debat i Folketinget.

- Jeg var overrasket over landsrettens dom, og jeg synes, der er brug for, at vi får gået lovgivningen igennem.