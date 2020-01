Kræver svar fra minister om omdiskuteret rabatkort

Dansk Folkeparti blander sig nu i kampen om det omdiskuterede pensionist-rabatkort, mimrekortet.

Tidligere på måneden meldte sammenslutningen af offentlige trafikselskaber på Sjælland, DOT, ud, at pensionister og førtidspensionister fra sommeren 2020 ikke længere kan købe det populære rabatkort.

I stedet skal de to grupper anskaffe sig et rejsekort, hvor de i stedet vil modtage minimum 40 procent rabat i prisen, når de benytter offentlig transport.

Kræver redegørelse

Men den løsning er Dansk Folkepartis ældreordfører Karina Adsbøl kritisk over for.

- Jeg er blevet bestormet med henvendelser fra frustrerede borgere, efter den her plan er blevet offentligt kendt. De er meget bekymrede over mulige konsekvenser ved afskaffelsen af mimrekortet. For mange er det udsigten til, at rejserne bliver markant dyre, mens andre er bekymrede over, at de nu skal til at bruge det digitale rejsekort, siger ældreordfører Karina Adsbøl.

Derfor har hun nu trukket transportminister Benny Engelbrecht (S) ind i sagen, som hun har bedt om en redegørelse fra.

- Det er vigtigt for mig at vide, hvor ministeren står i det her spørgsmål.

Dansk Folkepartis ældreordfører kræver et svar fra transportministeren om, hvordan han stiller sig i forhold til afskaffelsen af mimrekortet. Foto: Yilmaz Polat

DOT forsikrer: Vil komme flest til gavn

Mimrekortet er et fysisk kort, der giver pensionister mulighed for at køre med offentlig transport på Sjælland og Sydhavsøerne til en særlig favorabel og ikke mindst fast pris.

Men fra 1. juni udgår kortet.

I stedet tilbydes en pensionistrabat på 40 procent på den enkelte rejse, når de bruger rejsekortet eller 25 procent ved køb af et pendlerkort.

Det populære papkort erstattes ifølge de nuværende planer til sommer. I stedet får pensionister nu rabat via rejsekortet. Foto: Jan Sommer

Ifølge DOT betyder ændringen lavere rejseudgifter for langt de fleste pensionister i området. Men knap 12 procent af pensionisterne kan komme til at opleve prisstigninger på over 50 procent med det kommende takstsystem.

- Den nuværende pensionistrabat er ulige fordelt og kommer derfor ikke alle pensionister lige meget til gode. Rabatten er attraktiv for pensionister, der bruger den kollektive transport meget i hovedstadsområdet. Men pensionister, der bor steder, hvor der ikke er så mange busser og tog, eller som ikke rejser så meget, får ikke glæde af rabatten. Det retter DOT nu op på med en ny pensionistrabat, som alle pensionister på Sjælland får lige adgang til, siger talsmand for DOT, ressourcedirektør Eskil Thuesen i en netop udsendt pressemeddelelse.

Sådan bliver de nye rabatter I dag gives der rabat til pensionister i Østdanmark via særlige pensionistkort. I folkemunde kaldes pensionskortene mimrekort. Mimrekortet koster mellem 420 - 840 og giver i tre måneder adgang til tre sammenhængende zoner eller et helt takstområde fordelt på Movia Hovedstaden, Movia Vest og Movia Syd. Fra 1. juni vil mimrekortene blive erstattet med 40 procent pensionistrabat på alle enkeltrejser på rejsekort, også på tværs af takstområderne. Tilsvarende vil pensionister få 25 procent rabat på pendlerkort. Afskaffelsen af mimrekortet vil ifølge trafikselskaberne i sammenslutningen DOT's beregninger hverken betyde højere eller lavere indtægter til selskaberne bag. Mimrekortet kan ikke benyttes i myldretiden. Det kan pensionisterne fremover med de nye rabatter. Ifølge Ældresagen benytter 70.000 pensionister sig i dag af mimrekortet. Fakta: Movias notat til Transport- og Boligministeriet, Ældresagen

150.000 får billigere transport

Alligevel insisterer ældreordfører hos Danske Folkeparti Karina Adsbøl på, at ministeren tager stilling til sagen.

- Mimrekortet fungerer rigtigt, rigtigt godt for rigtig mange. Hvorfor skal man ændre noget, der virker? Det er bekymrende. Jeg frygter, at man afskærer flere fra at bruge offentlig transport. Det kan øge ensomheden og mindske livskvaliteten, siger Karina Adsbøl (DF), der ser frem til at få et svar fra ministeren.

Ifølge DOT får trafikselskaberne hverken flere eller færre indtægter samlet set, når de nye rabatter træder i kraft.

Trafikselskabernes beregninger viser, at 150.000 pensionister med de nye rabatter kan se frem til billigere rejser, mens omkring 60.000 pensionister får en ekstra regning.