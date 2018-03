Kraftfuld blæst skaber oversvømmelser og voldsom kulde: Her skal du passe på

Den kraftige vind har væltet træer, skabt oversvømmelse og får luften til at føles som -10 grader fredag morgen

Den sibiriske kulde raser over landet her til morgen i kraft af en voldsom vind, der får luften til at føles ekstra kold.

Det bekræfter DMI.

- Det er temmelig blæsende og med temperaturer, der ligger lige under frysepunktet, føles det her til morgen som -10 grader, siger vagthavende hos DMI Anja Bodholt.

Samtidig nærmer weekenden sig med hastige skridt og i den forbindelse skal de festglade være ekstra opmærksomme på kulden, lyder det.

- I aften og i nat falder temperaturerne, så her vil det føles som 15 graders frost. Det er nok en god ide at skrive sig bag øret, hvis man skal ud i nat, for det bliver rigtig koldt i nattetimerne, siger Anja Bodholt.

Vælter træer og skaber oversvømmelse

Den voldsomme blæst har særligt taget fat i Sønderjylland, hvor man fredag morgen har oplevet flyvende tagsten, væltede træer og oversvømmelser.

Østenvinden har presset vand ind i bunden af Østersøen, og det skaber lige nu trafikale problemer, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Kørebanen er ved at blive oversvømmet, da havvandet står ind over kajen, lyder meldingen ved Sønder Havnegade i Sønderborg.

Skal du køre tur på Sønder Havnegade i Sønderborg, så kør forsigtigt og medbring evt. et par gummistøvler. Kørebanen er ved at blive oversvømmet, da havvandet står ind over kajen. Vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 16, 2018

Det er særligt i Sydjylland at vinden skaber alvorlige problemer. Politiet advarer også om væltede træer og flyvende tagsten.

Isdøgn fredag og lørdag

Syd- og Sønderjylland er dog et af de få områder, der undgår isdøgn i denne weekend.

Næsten hele Danmark vil opleve konstante frysegrader døgnet rundt fredag og lørdag.

Der er kun få undtagelser i den sydlige del af landet.

- Det er kun i Sønderjylland og på Lolland og Falster, at det ser ud til, man vil snige sig over frysepunktet, siger Anja Bodholt.