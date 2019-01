Kraftfuldt fænomen: Føles som minus 53 grader

Kulden har for alvor ramt USA, hvor flere stater vil blive påvirket af de voldsomme minusgrader. Et sted kommer det sågar til at føles som minus 53 grader

I Danmark brokker vi os, så snart temperaturen sniger sig under frysepunktet.

Men det er ingenting i forhold til, hvad de skal kæmpe med flere steder i USA de næste par dage, og den amerikanske vejrtjeneste, National Weather Service, advarer mod livsfarlig kulde.

'En af de koldeste arktiske luftpåvirkninger i nyere tid rammer den sydlige del af Midtvesten, før den spreder sig til totredjedele af landet. I løbet af de næste uger forventer vi ekstreme temperaturer, bitter kulde og livsfarligt kuldeindeks, der højst sandsynligt byder på rekordlave temperaturer', skriver vejrtjenesten.

Kulden kommer efter sigende til at påvirke millioner af mennesker i USA, og det får National Weather Service til at advare mod hypotermi, der betyder, at kropstemperaturen falder til under 37 grader, fordi det er så koldt, at kroppen taber varmere, hurtigere end den kan genoprette den.

Værst ser det ud til at blive i området omkring storbyen Minneapolis, hvor det frygtes, at det kommer til at føles som minus 67 grader fahrenheit. Det svarer til minus 53 grader celcius. Også i Chicago-området bliver det hundekoldt, og termometret kan falde til minus 30 grader.

Storbyen Minneapolis i Minnesota er hårdt ramt af kulden. Foto: Ritzau Scanpix

Kraftfuldt fænomen

Årsagen til den voldsomme kulde er en såkaldt polar vortex, der er et fænomen, som altid eksisterer omkring polerne. Vortex betyder, at luften blæser modsat urets retning, og det hjælper med at holde luften kold omkring polerne.

Men i særlige tilfælde udvider fænomenet sig, og en jetstrøm bliver sendt enten mod nord eller syd.

IMPORTANT - Take precautions to protect yourself & your family from the cold this week. You need to be adequately prepared & dressed during this dangerously cold weather! https://t.co/qIlZpUyfsi https://t.co/GMd9jbf6gY — National Weather Association (@nwas) 30. januar 2019

Og selv om det ikke er et nyt fænomen her på kloden, så kan det være ganske kraftfuldt. Ifølge New York Post advarer myndighederne i flere stater mod at gå udenfor.

Chicago River nær Chicago. Foto: Ritzau Scanpix

To bryggerier har endda meldt ud, at de frygter, at deres øl fryser til is. Samtidig frygter de, at øllen bliver dårlig.

- Nogle af vores øl kan fryse til is i lastbilerne. Især på ruterne i Midtvesten. Nogle gange kan ingredienserne i øllen dele sig, fordi der er gær og malt i, siger direktør Ryan Modl i General Beer Northwest til Eau Claire Leader-Telegram.

Mediegiganten Star Triubete i Minnesota har også lavet en liveartikel med overskriften 'Freeze Off is on: Can we catch Siberia?'. Her følger mediet temperaturen helt tæt i både delstaten og byen Baykitskiy Rayon i Sibirien for at se, hvem der vinder kuldekonkurrencen.

Til sammenligning havde vi tirsdag den laveste temperatur i år i Danmark.

Så har vi haft vinterens hidtil laveste temperatur! - 10,6 grader blev der målt i Nordjylland denne morgen

Tjek temperaturen for din egen kommune her https://t.co/QfdRGJwCwk#vinter #kulde #sne pic.twitter.com/3rKuATI7r1 — DMI (@dmidk) 29. januar 2019

Cyklist i Minneapolis. Foto: Ritzau Scanpix

Det er også koldt i New York City. Foto: Ritzau Scanpix

Stone Arch Bridge i Minneapolis. Foto: Ritzau Scanpix

Detroit, Michigan. Foto: Ritzau Scanpix