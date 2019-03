Kraftig blæst: Advarer mod at køre over Storebælt

Hvis man skulle have tabt al fornemmelse for tid og sted og var landet i Danmark i disse dage, ville man nok være svær at overbevise om, at kalenderen viser forår.

De seneste mange dage har budt på regn og blæst i en sådan grad, at man nærmere er fristet til at tro, at kalenderen sidder fast på november.

Ikke desto mindre er vi ved at være halvvejs i marts, men det usædvanlige blæsende vejr fortsætter ufortrødent.

Således betyder det onsdag, at det kan være forbundet med udfordringer at køre tværs over landet.

Det melder Storebæltsbroen og Vejdirektoratet.

Således frarådes det at køre over Storebæltsbroen med vindfølsomme køretøjer frem til klokken 16 onsdag eftermiddag, og det samme gør sig gældende for Langelandsbroen.

Samtidig gør Vejdirektoratet også opmærksom på, at man vil blive mødt med kraftig vind, når man krydser Lillebæltsbroen, omend man ikke her direkte bliver frarådet at køre over i vindfølsomme køretøjer.

Vindstød af hård kuling

Ifølge DMI er blæsten ikke i nærheden af stormhøjder, men særlig vindretningen og kraftige vindstød kan drille på broerne.

- Den kraftigste vind finder vi i det sydvestlige Jylland ved Vadehavet, men generelt er der i den sydlige del af landet en jævn til hård vind fra sydvest, som stedvis er med kuling ved kysterne, siger Martin Lindberg, vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at der ved Vadehavet kan komme vindstød med en styrke op mod 20-21 m/s, mens der på det sydvestlige Sjælland kan komme vindstød op mod 18-19 m/s.

Og vinden kan komme til at drille det meste af dagen.

- Det lægger sig først i aften. Klokken 16 er det stadig op til kuling, men i aften efter klokken 18 begynder det at tage af. Så blæser det igen op i nat, men vi kommer ikke op på kuling igen, siger Martin Lindberg.

Er du træt af det efterårsagtige vejr er der dog umiddelbart godt nyt at hente. Således melder DMI, at der er en større ændring af vejret på vej.