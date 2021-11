Kraftig blæst: Havemøbler flyver væk

Efteråret bliver ofte forbundet med regn og blæst, og på årets sidste efterårsdag er det netop den kombi, der er i højsædet.

Kraftig vind har ramt på tværs af landet, og det betyder gener flere steder.

Blandt andet på Storebæltsbroen, hvor blæsten betyder, at der er forbud mod at køre med vindfølsomme køretøjer, oplyser Sund og Bælt. De oplyser, at man kan tjekke her, hvilket køretøjer, der er omfattet af forbuddet.

Derudover er hastigheden på broen sat ned til 80 km/t. på grund af den kraftige blæst.

Løse trampoliner

Men det er ikke kun for trafikanter på broerne, vejret kan drille.

Således oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at de har fået flere meldinger om blandt andet løse trampoliner og havemøbler.

'Alle opfordres til at sikre løse genstande, så der ikke opstår fare eller skade på nogen eller noget,' skriver politiet på Twitter.

Det kedelige tirsdagsvejr er dog måske kun et forvarsel om, hvad der venter. Således har DMI udsendt et varsel om en snestorm, der onsdag rammer store dele af landet. På trods af at vinden måske ikke bliver helt så kraftig, som den har været i dele af landet tirsdag, betyder snestormen større mængder sne kombineret med relativt kraftig vind, som kan føre til store gener for trafikken.