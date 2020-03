Kraftig blæst: Øresundsbroen er lukket i begge retninger

Øresundsbroen er lukket for biltrafik i begge retninger på grund af kraftig blæst. Det fremgår af broens hjemmeside.

Af hjemmesiden fremgår det, at der er målt en vindstyrke på 24 meter i sekundet fra sydvestlig retning.

Meldingen omkring klokken 10 torsdag går på, at broen forventes åbnet igen til middagstid.

Allerede torsdag morgen varslede DMI om stormen Laura, der giver vindstød af orkanstyrke.

Flere steder i landet er varslet gået fra kategori 1 'voldsomt vejr' til kategori 2 'farligt vejr'.

Det gælder flere steder langs den jyske vestkyst, i Nordjylland, Norddjurs, Samsø, Kalundborg, Odsherred, Frederikssund, den nordlige del af Nordsjælland samt Bornholm.

'DMI forventer storm 25-28 m/s fra vest med vindstød af orkanstyrke 33-35 m/s. Stormens navn er Laura. Følg med på #stormdk og #Laura', stod der på DMI's hjemmeside kort efter klokken otte.

Når der kommer vindstød af orkanstyrke, er der risiko for, at tagsten vælter ned, og at træer kan vælte og spærre tog- og vejrstrækninger. Der er desuden 'stor sandsynlighed' for, at broer må lukkes for trafik, skriver DMI.

På Twitter opfordrer Københavns Politi til at lukke døre og vinduer.

'Blæsten har godt fat i alt der kan bevæge sig. Vi er allerede til flere stormskader. Luk døre,vinduer og sikre løsdele,så naboen ikke får dit skraldestativ eller trambolin ind over hækken. Øresundsbroen er lukket pga blæsten de kommende par timer', skriver politiet.

