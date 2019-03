Kraftig blæst på vej: Flere færgeafgange aflyst fredag

Fredag ventes at blive en særdeles blæsende dag, hvor der fra morgenstunden vil forekomme stormende kuling med vindstød op til stærk storm fra nordvest.

Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) i et vejrvarsel.

- Det bliver værst i Nordvestjylland, og der starter det ved seks-syvtiden i morgen. Det bevæger sig mod øst og ved middagstid begynder det at aftage, mens det blæser op på Sjælland og senere på Bornholm, fortæller vagthavende meteorolog Anja Bodholt fra DMI.

I Nordvestjylland vil det blive stormende kuling med vindstød af stormstyrke eller stærk storm. Resten af landet får hånd vind til kuling og kraftige vindstød op til stormende kuling.

Hos Sund & Bælt, der driver Storebæltsbroen, er de klar til, at blæsten kommer. Prognoserne torsdag aften peger dog ikke på, at det bliver nødvendigt at lukke broen.

- Det kan komme på tale at fraråde lette køretøjer at køre over i morgen sidst på formiddagen til ved to-tretiden, og ellers er der kraftig blæst, der kan genere kørslen, siger Henning Godtfredsen, der er vagthavende på Storebæltsbroen.

Nu bliver du rusket: Vindstød op til stærk storm

Færger aflyst

Udsigten til kraftig vind, men også lav vandstand, har fået Scandlines til at aflyse en række af sine færgeafgange på strækningen Gedser-Rostock fredag.

Molslinjen, der blandt andet driver Bornholmerfærgen og en række færger til de mindre øer, er ligeledes opmærksomme på fredagens blæst.

Indtil videre er der kun planlagte ændringer på Bornholmerfærgen, men skal man med en af Molslinjens andre færger, bør man indstille sig på, at der kan komme forsinkelser og muligvis aflysninger. Ændringer bliver meldt ud på Molslinjens hjemmeside, og kunder, der har bestilt plads på færgen, vil blive underrettet via sms.