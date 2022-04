Kraftig blæst påvirker flere broer

Mandagens efterårsagtige vejr har ikke kun givet problemer i forhold til motivationen til at bevæge sig udenfor og tage på arbejde.

Også trafikken bliver flere steder drillet som følge af det kraftige blæsevejr.

Således er der flere broer, hvor vinden giver udfordringer.

Det gælder blandt andet landets to største broer, Storebæltsbroen og Øresundsbroen.

På Storebæltsbroen er det forbudt at køre over med vindfølsomme køretøjer, mens det på Øresundsbroen frarådes. Mens forbuddet på Storebælt foreløbig ventes at blive ophævet klokken 14, er anbefalingen på Øresundsbroen gældende frem til klokken 19.

Vil man meget gerne over Storebælt på trods af restriktionerne, kan det vise sig også at blive en udfordring at tage en anden vej. Således er der både på Svendborgsundbroen og Langelandsbroen en opfordring til ikke at krydse broerne med vindfølsomme køretøjer, mens hastighedsbegrænsningen er sat til 50 km/t.

Og vinden er ikke alene om at give problemer i trafikken.

Således meddeler Vejdirektoratet, at der på Helsingørmotorvejen mellem frakørsel 15 Lundtofte og rasteplads Storkereden er større mængder vand på vejen, og at der derfor er risiko for aquaplanning.

Mandagens regn- og blæsevejr kommer efter en særdeles tør marts måned, og mandagen alene giver derfor større mængder vand, end hvad der faldt hele sidste måned.