Kraftig brand i villa

Et hus er brudt i brand i Ølstykke, og der er meldinger om sort røg og flammer fra huset

Både Nordsjællands Politi og Frederiksborg Brand og Redning er til stede ved en kraftig brand i en villa i Ølstykke.

Frederiksborg Brand og Redning skriver på Twitter, at der er sort røg og flammer fra taget af huset. Dertil skriver de, at de er i fuld gang med at slukke branden.

Det er stadig uvist, hvor længe brandvæsnet skal være på stedet, skriver de.

Dertil meddeler de, at der er kaldt efter assistance fra en anden brandstation, og at skadeservice er tilkaldt til stedet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Fredensborg Brand og Redning samt Nordsjællands Politi.

Opdateres ...