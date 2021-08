Kraftig regn i vente: Her bliver det værst

Weekenden ser ud til at starte med et ordentligt regnskyl flere steder i landet.

DMI melder om risiko for kraftig regn, og hvis det ikke var nok, så kan der være torden med på vejen.

Det bliver særligt slemt syd for Holstebro og vest for Fredericia i Jylland. Tager vi videre til øerne, vil det i det fynske kun være nord og øst på, at de slipper for kraftig regn, mens Ærø, Langeland og Lolland også kan se frem til et kraftigt skyl.

Regnen kommer dog til det meste af landet.

- Det er kun Bornholm, der kommer til at være fri. Det vil regne kraftigere i udvalgte områder, men ellers vil det regne i hele landet, siger Mette Wagner, vagthavende meteorolog hos DMI til Ekstra Bladet.

Den kraftige regn og torden ventes at melde sig allerede fra fredag klokken 18 og ventes at fortsætte ud i nattetimerne.

- Der kommer til at være vedvarende regn i det meste af landet, og vi kan helt generelt forvente en våd weekend, siger Mette Wagner, vagthavende meterolog.

Du kan dog sagtens nå en tur på stranden, for temperaturen ventes at være helt oppe omkring de 25 grader, indtil regnen melder sig.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I juli oplevede flere byer voldsom regn. Se video fra nogle af sommerens skybrud her:

Skybrud i Kalundborg den 26. juli 2021