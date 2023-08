Kraftig regn på vej: Kan blive voldsommere endnu

Det kan ende med at blive en ekstra våd aften for Pride-festen i København.

DMI har varslet risiko for kraftig regn i hele landet, og hen på aften er der risiko for, at nedbøren intensiveres mod øst.

Det oplyser vagthavende meteorolog ved DMI Lars Henriksen til Ekstra Bladet.

- Det kraftige regn begynder at komme ind over Vestjylland midt på eftermiddagen, og så begynder det at trække henover landet fra vest. Og der er risiko for, at det intensiveres, når det for alvor trækker længere ind over landet hen på aftenen.

Stadig usikkert

Meteorologen understreger dog, at det stadig er usikkert, præcist hvor meget regn, man kan forvente.

- Lige nu afventer vi de nyeste prognoser. Risikoen er sat op, fordi vi har været usikre på, hvor det rammer kraftigst, og hvor meget der kommer. Vi mangler stadig at få de nyeste vejrprognoser ind.

'Kraftig regn' betegnes som mere end 24 mm i løbet af seks timer. Men det kan også ende med at blive voldsommere end det, fortæller Lars Henriksen.

For der er gode forhold til et ordentligt skyl.

- Der ligger varm luft foran denne her koldfront og masser af fugtighed, og det er altid godt, hvis man skal have gang i atmosfæren, og hvis det skal give regn af sig.

Den varme luft betyder samtidig, at temperaturen lørdag i de østlige egne kan nå helt op på 28 grader, skriver DMI på sin hjemmeside.