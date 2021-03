Kraftig vind: Fraråder kørsel

Vindfølsomme køretøjer frarådes at køre på Øresundsbroen

Det er en torsdag aften med meget blæst.

Derfor fraråder Vejdirektoratet torsdag aften, at bilister med vindfølsomme køretøjer kører på E20 Øresundsbroen.

Det forventes, at vinden aftager i løbet af natten.

- Vindstyrken kulminerer lige nu med en 20 til 22 meter i sekundet, men inden for en time eller to så aftager det til under 15 meter i sekundet, fortæller Dan Nelsvall, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

Et vindfølsomt køretøj er for eksempel en bil med campingvogn eller anhænger, en tom eller meget let lastet lastbil eller en varevogn.