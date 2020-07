Kraftige tordenbyger på vej: - Man bliver fuldstændig gennemblødt

Det kommer til at buldre og brage i det jyske søndag.

Søndag morgen er der allerede mange skyer på himlen over hele landet.

I løbet af dagen vil der falde en hel del regn over Jylland, oplyser Dan Nilsvall, vagtchef ved DMI.

- Her til morgen er der mange skyer i det meste af landet. I det jyske kommer der også regn, og der kan komme kraftige byger med torden i det jyske.

- Man bliver fuldstændig gennemblødt af de byger med torden om sommeren, siger han.

Der kan komme kraftige byger med torden i Jylland. Foto: Peter Hove Olesen/Ritzau Scanpix

Hvis man i Jylland støder på en af de kraftige byger, kan man opleve, at der falder omkring ti millimeter vand fra hilmlen.

Lokalt er der en lille risiko for, at der kan komme helt op imod 25 og 35 millimeter regn.

Landet delt i to

Ikke nok med at Jylland får en masse regn og tordenskrald, så kommer temperaturen til at ligger under 20 grader - omkring 17-18 grader, oplyser DMI's vagtchef.

- Det bliver 17-18 grader i Jylland, men det bliver meget varmere på Sjælland. Der kan temperaturen komme op mellem 25-27 grader, siger Dan Nilsvall.

Når nattetimerne kommer, så slipper de østlige dele af landet dog ikke helt for regnen. Det er mere usikkert, fortæller Dan Nilvall, men de kraftige byger forventes at bevæge sig øst på.

Og har man set frem til flere dage med bragende solskin og sommerfornemmelser, så bliver man skuffet.

- De næste par dage overstiger temperaturen ikke 20 grader.

- Det er trist og kedeligt, og det er ikke det samme, hvis man vil nyde et koldt glas hvidvin. Men sådan er sommeren nogle gange på de her breddegrader, siger Dan Nilsvall.

På Bornholm spår prognosen, at det bliver tørt og solrigt.