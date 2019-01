Kraftigt blæsevejr og risiko for oversvømmelser

Et kraftigt blæsevejr ramte natten til tirsdag den vestlige del af Danmark. Blæsevejret vil nå hele landet i løbet af tirsdag, oplyser DMI.

- Vinden har været i sydvest, men er nu begyndt at dreje om i nord. Der vil i løbet af dagen komme kraftige vindstød, men formentligt ikke af stormstyrke, siger vagthavende meteorolog hos DMI Bolette Brødsgaard til Ekstra Bladet tidligt tirsdag morgen.

Det kraftige blæsevejr vil ifølge meteorologen kunne give problemer i løbet af eftermiddagen på Storebæltsbroen, oplyser DMI-meteorologen.

Derimod er der tirsdag morgen ikke længere problemer på broen over Vejlefjord.

Forhøjet vandstand

DMI har for længst advaret om, at blæsevejret kan give problemer med forhøjet vandstand.

- Det bliver slet ikke, som vi så det lige efter nytår. Men der vil blive presset vand ned gennem bælterne, og det kan give problemer visse steder. Vi har kaldt en ekstra mand ind i eftermiddag, som kan holde øje med situationen, oplyser Bolette Brødsgaard.

DMI har udsendt et varsel om farligt vejr ved Nordfyns kyst.

- Der forventes en vandstand mellem 1.2 og 1.5 meter over normal vandstand (DVR).

Vær forberedt på, at hård vind kombineret med forhøjet vandstand kan føre til lokale kystnære oversvømmelser og betydelig skade på klitter, diger, havne og bygninger. Offentligheden rådes til at undgå at rejse og opholde sig i truede kystområder, lyder det i varslet fra DMI.