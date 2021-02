Kraftigt snefald: Kør forsigtigt

Siden sidst på eftermiddagen har det sneet i Trekantområdet, og det ser ud til, at det fortsætter en rum tid endnu. Indtil videre har det imidlertid ikke voldt de store problemer i trafikken, oplyser vagtchef Torben Møller fra Sydøstjyllands Politi.

- Vi har haft kraftigt snefald i regionen, men det har ikke været den store udfordring for politiet, idet folk har kørt kørt fint og efter forholdene indtil videre, siger han.

- Det er vi meget tilfredse med. Vi håber, det fortsætter hen over morgenen og formiddagen, når der kommer flere biler på vejene

- Det er en god idé at komme af sted i god tid, for man skal køre efter forholdene, og trafikken vil blive afviklet langsommere i det her vejr. Kør forsigtigt derude. Det er min opfordring, siger Torben Møller.

Bliver ved

Vagthavende meteorolog ved DMI, Mette Tilgaard Zhang, oplyser til Ekstra Bladet, at Trekantområdet kan forvente en del mere sne i løbet af formiddagstimerne.

- Der dannes byger ude over Kattegat, hvor kold luft over relativt varme havvand genererer byger, som trækker ned over Trekantområdet. Jeg har ikke tal på, hvor meget sne, der er faldet hidtil, men det er en pæn del, siger Mette Tilgaard Zhang.

- Det bliver ved de næste timer.

- Snestormsvarslet for Østlolland og Falster er fjernet, så lige nu er der varsel om snestorm på Bornholm. Det er et varsel, der gælder til midnat. Også her gør det sig gældende, at der er kold luft over relativt varmt vand, og det skaber byger, som kaster noget sne af sig, siger Tilgaard Zhang.

- Der er faldet en del sne og det blæser en del på Bornholm, siger hun.

Ingen ulykker

Vagthavende Jesper Lund fra Bornholms Politi oplyser til Ekstra Bladet, at der trods det kraftige snefald på øen hersker god ro og orden i trafikken. Et rydningskøretøj er kørt fast nordpå, men ellers har der ikke været følgeulykker, lyder det.

- Vejret passer sådan set sig selv. Rydningstjenesten er i fuld gang og rydder hovedvejene kontinuerligt- Vintertjenesten er ved godt mod, siger Jesper Lund.

- Det gælder for folk om at komme af sted i god tid her til morgen, og det gælder om at køre efter forholdene. A-vejene er ryddet og bliver ryddet igen, og man mener, at der vil være overskud til også at rydde nogle af de mindre veje, siger vagthavende.

