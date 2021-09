Kragetæer på skulderen

Da Elo Mortensen i maj fandt en forladt krageunge, anede han ikke, at det blev starten på et langt venskab. Han fordrede den op og passede på den, til den var flyveklar og selv forlod skuret, som var blevet dens barndomshjem.

Det var en lille sulten fugleunge, Elo Mortensen tog med hjem i slutningen af maj. Den startede sit liv i en indkøbskurv. Privatfoto

Men selvom Kara, som den blev døbt, nu både kan flyve, selv finde føde og har skiftet sine babydun ud med en voksen-fjerdragt, kommer den stadig på besøg hver dag. Og den er lige så fræk, som den altid har været.

Da Kara stadig var unge med sin baby-fjerdragt. Den er nu skiftet ud med de blivende fjer. Foto: Per Rasmussen

- Den kommer stadig hver dag og sætter sig på skulderen af enten mig eller Marianne, min hustru. Hvis vi ikke er ude i haven, banker den hårdt på vinduet og ser meget fornærmet ud. Ingen tvivl om, at den siger 'kan du så komme ud og give mig mad!', fortæller Elo Mortensen.

Efter fire dage på eventyr, vendte Kara hjem til sin 'mors' trygge skulder, og de daglige formiddagsture i den store have blev genoptaget. Privatfoto

Krager holder sig i naturen til deres forældre, indtil de bliver kønsmodne, når de er omkring et år gamle. Så det er slet ikke så underligt, at Kara ikke er flyttet fra sin 'far og mor' endnu. Den flyver dog længere og længere omkring og har for nogle uger siden været væk i fire dage i træk.

Fakta om kragen Foto: Per Rasmussen Gråkrager, som Kara er, er kendt i Danmark og lever over hele landet. De ynder dog at leve på landet, gerne nær marker og tæt på høje træer, hvor de bygger deres reder. Fuglene får gerne deres første kuld som toårige. Ungerne er flyvefærdige, når de 4-5 uger gamle. De er dog afhængige af forældrene i lang tid herefter. Som voksne er de cirka 50 cm. lange og kan have et vingefang på mere end en meter. Krager kan blive gamle. Den længstlevende kendte danske krage blev 17 år og 8 mdr. Den blev ringmærket på Saltholm i maj 1959 og fundet død samme sted i april 1976. I Danmark yngler cirka 160.000 par om året. Krager har i diverse adfærdsforsøg vist, at de er meget kloge fugle. Kilde: naturdatabasen.dk, dof.dk

- Da troede vi, at den var væk, og vi havde set den for sidste gang. Men pludselig var den i haven igen, fortæller Elo.

Ekstra Bladet besøgte i sommer Elo, Marianne og Kara i Borre på Møn. Fotograf Per Rasmussen fik sin sag for, da han skulle fotografere den frække fugleunge. Foto: Sanne Rosbøg

Kara hænger nu ud i mange af dagens timer hos naboens frilandsgrise, hvor et voksent kragepar holder til. Og en del af dens føde finder den selv. Men trygheden - og kattemaden - hjemme i haven hos Elo og Marianne trækker stadig.

Selvom Kara nu har skiftet hele dragten og ligner en voksen gråkrage, er den stadig en unge. Den bliver først kønsmoden, når den er et år. Privatfoto

- Den har skiftet hele sin fjerdragt nu, og i den periode spiste den rigtig meget mad. Nu spiser den bare en otte-ti kattepiller, og så laver den ballade resten af tiden, fortæller Elo om sin lille ven.