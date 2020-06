Kran væltet ned i hospice

Patienter og medarbejdere på Hospice Djursland ved Rønde fik sig mandag morgen en kæmpe forskrækkelse, da der lød et ordentligt brag omkring klokken 8.00.

En kranbil, som var i færd med at sætte en altan på børne-unge hospicet, der netop nu er ved at blive bygget, væltede pludselig ned i det nuværende hospice for voksne.

- Det er forfærdeligt, at det kan ske, og vi er meget chokeret, siger Dorit Simonsen, der er hospiceleder på Hospice Djursland, til Tv2 Østjylland.

Kranen væltede ned i taget på den fløj, som indeholder gæsteværelser. Det er her patienternes pårørende kan overnatte.

Heldigvis var der ingen pårørende på gæsteværelserne.

- Vi tør slet ikke tænke på, hvad der kunne være sket, så vi er meget lykkelige over, at ingen kom til skade, siger Dorit Simonsen til Tv2 Østjylland.

Ifølge Dorit Simonsen kom kranføreren heller ikke til skade. Dorit Simonsen fortæller, at det på nuværende tidspunkt uklart, hvordan kranen kunne vælte.

Hospicet har meldt det til deres forsikring, og det skal nu undersøges, hvordan det kunne ske.

- Vi er rigtig kede af det på alles vegne, men der er heldigvis kun sket materiel skade, siger Dorit Simonsen til Tv2 Østjylland.

Som det ser ud lige nu har, taget på bygningen med gæsteværelser taget skade. Hospicet forventer, at det vil blive repareret hurtigst muligt. Uheldet med den væltede kran har ikke påvirket byggeriet af det kommende børne-unge hospice.