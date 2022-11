Kras kritik: Svigter danske børn

Lige nu sidder en 11 måneder gammel dreng varetægtsfængslet sammen med sin mor i Jyderup Arrest på grund af morens rufferi- og hvidvaskdom.

Men forholdene i fængslet er ifølge moren kummerlige. Det skriver hun i breve til 24syv.

Blandt andet beskriver hun, at hun og barnet nogle dage bruger op til 23 timer i døgnet i cellen. Og hun kritiserer, at der ikke må være tegninger og andre stimuli for barnet i cellen..

- Vi er meget bekymrede over de forhold, der er for børn i fængslet, og det lyder som et brud på børns rettigheder, at de skal vokse op under sådanne forhold, siger chef for beskyttelse mod overgreb i Red Barnet Pernille Spitz til ‘Bordeldronningen’ på 24syv.

Problemerne for børn i de danske fængsler består blandt andet i, at der ikke er en lovgivning, der sikrer deres trivsel, eller en konkret handlingsplan for, hvordan man håndterer et barn i et fængsel eller arresthus. - Politikerne skal kigge på det her. Her er et hul i lovgivningen, som ikke er blevet dækket. I Red Barnet er vi meget forargede over forholdene for de helt små børn, siger Pernille Spitz.

Kriminalforsorgen erkender i et skriftlig svar, at der ikke er faste handlingsplaner for håndteringen af børn i fængsler. De kan dog ikke genkende morens udlægning af, at forholdene skulle være kummerlige.