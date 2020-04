Krav fra seniorer: Alle i ældreplejen skal testes for corona

Alle ansatte og ældre i ældreplejen skal tilbydes test for coronavirus.

Det er ønsket hos mange kommuner, der har ansvaret for landets plejehjem, og hos ældreorganisationen Faglige Seniorer.

”Vi kan ikke genåbne Danmark uden vi samtidig skaber den nødvendige tryghed hos de ældre og ansatte i ældreplejen ved at tilbyde, at de bliver testet for coronavirus. De test skal hurtigst mulig på plads. Det er et ønske hos de ansatte og rigtig mange kommuner', siger formanden for Sundheds- og ældreudvalget i Kommunernes Landsforening, Jette Skive (O), til Faglige Seniorers nyhedsbrev.

Faglige Seniorer har tidligere givet udtryk for, at myndighederne har været for langsomme til at fremlægge en konkret plan for test af ansatte og ældre i ældreplejen.

”Der er åbnet op for, at man kan blive testet, hvis man har symptomer, men vi ved, at der er kæmpestort mørketal, og det må vi have frem i lyset. Derfor skal alle tilbydes test uanset om de har haft symptomer eller ej', siger Palle Smed, der er direktør i Faglige Seniorer, der med 230.000 medlemmer er Danmarks næststørste ældreorganisation.

I Region Hovedstaden bliver alle 40.000 ansatte tilbudt en priktest, og hvis det kan lade sig gøre der, kan det naturligvis også lade sig gøre i ældreplejen, mener Palle Smed.

Samtidig opfordrer Faglige Seniorer regeringen og sundhedsmyndighederne til at stramme op på retningslinjerne for hygiejne og brug af personlige værnemidler på plejehjem og i ældreplejen i kommunerne.

I 47 kommuner er der ifølge en rundspørge Ekstra Bladet har gennemført konstateret smittetilfælde hos borgere eller ansatte i ældreplejen.

“Tallene er alarmerende og viser, at der slet ikke er grundlag for at tale om genåbning af plejehjemmene, sådan som der har været tale om og som statsministeren adresserede på sit seneste pressemøde. Tiden er først og fremmest til at passe bedre på vores ældre. Derfor opfordrer vi i stedet sundhedsmyndighederne til at stramme yderligere op', siger Palle Smed til Faglige Seniorers nyhedsbrev.

Ældre Sagen og andre har krævet en plan for genåbning af plejehjemmene, så de ældre igen kan få besøg af deres pårørende. Faglige Seniorer advarer dog imod at åbne for besøg på nuværende tidspunkt.