Krav om mundbind forlænges

Passagerer i busser, metro og tog skal vente med at smide sine mundbind ud i skraldespanden.

Regeringen har nemlig besluttet at forlænge kravet om mundbind og visir i fire uger frem til den 13. maj.

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

- Mundbind og visir er blevet en naturlig del af hverdagen i den kollektive transport, og vi har brug for at holde fast i alle de gode vaner og forholdsregler for at holde pandemien i skak, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Udover mundbindskravet forlænges to restriktioner også.

Fjernbusser må maksimalt fyldes halvt op, og man må stadig ikke indtage alkohol i busser.