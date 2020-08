Krav om mundbind gælder også partybusser

I Aarhus skal man nu have mundbind på i partybusser, da det er persontransport. Det samme kommer til at gælde på landsplan næste uge

Partybusserne må køre lang tid efter at barer skal lukke.

Der er ikke servering, og de er derfor ikke omfattet af forbuddet mod at have åbent efter klokken 24.

Festerne i partybusserne fortsætter derfor til langt ud på natten, men nu gør de nye krav, at mundbind bliver påbudt i de festlige busser. Busserne hører nemlig til persontransport.

I Aarhus er kravet om mundbind i offentlig transport allerede på plads, og de feststemte, aarhusianske passagerer skal derfor allerede nu iføre sig masker.

Stoler på sine passagerer

Lasse Korthsen fra barbussen.dk stoler på, at passagererne vil overholde påbuddet om mundbind.

- Vi har ingen vagt ombord. Vi holder øje med det så godt vi kan, og så tror vi på, at folk følger reglerne, siger han.

- Kunne man ikke forestille sig, at folk i bussen slækker lidt på det undervejs, når de bliver berusede?

- Vi forventer at folk har mundbind på. Det er det, der er forskrevet, så det siger vi til folk, at de skal have.

- Registrerer I, hvem der er ombord i forhold til opsporing af eventuel smitte?

- Der er ikke nogen registrering af de personer, der er ombord, kun den, der har booket bussen. Vi overvejer tiltag som smittestop-appen som krav for, at man må stige på bussen, men det er ikke indført endnu.

- Er det forsvarligt at partybusserne kører, når barerne skal lukke?

- Jeg synes bestemt, at det er forsvarligt. Der er jo ingen forskel på dem vi kører med og privatfester. Barerne lukker en masse forskellige selskaber ind. Om folk sidder hjemme i deres lejlighed, eller om de sidder i bussen. Det ser vi ikke den store forskel på, siger Lasse Korthsen.