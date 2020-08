Krav om skærpet straf til hærchef

Dommen på to måneders ubetinget fængsel, som byretten i Viborg i maj tildelte den danske hærs chef, generalmajor Hans-Christian Mathiesen, for misbruge af sin høje stilling i et forsøg på at fremme sin kærestes militære karriere, er ikke nok for anklager Claus Risbjerg.

I Vestre Landsret har Forsvarets auditør i dag krævet skærpet straf til den 55-årige topofficer, som anklages for flere tilfælde af forsøg på at skubbe sin kæreste - i dag hustru - op ad karrierestigen.

I følge anklageskriftet er det blandt andet sket ved at skaffe kæresten ind på et eksklusivt officerkursus på Forsvarsakademiet og derved fremme hendes muligheder for at stige i rang fra kaptajn til major og videre til oberstløjtnant.

Afviser anklager

Hærchefen afviser samtlige anklager og kræver pure frifindelse. Han fremhæver via sin forsvarer Torben Koch, at han skriftligt erklærede sig inhabil i alle personaleforhold omkring kæresten, der lige som ham selv gjorde tjeneste ved Hærens Operative Kommando i Karup.

Det skete i en mail til en større kreds af militære topfolk deriblandt admiral Niels Wang, der var chef for Forsvarsakademiet.

Ikke desto mindre ændrede Hans-Christian Mathiesen i kraft af sin stilling optagelseskriterierne for det eftertragtede HOFU-kursus, så kæresten gik fra ikke at være kvalificeret til at komme på listen over egnede.

Hun bestod kurset og er i dag major i hæren.

Lod kæreste bruge pc

Hærchefen er også tiltalt for grov pligtforsømmelse ved at have givet kæresten adgang til sin pc og dermed stærkt fortrolige, militære dokumenter, som kun var beregnet for Forsvarets øverste ledelse.

Sagen begyndte at rulle i efteråret 2018 efter en række kritiske artikler på websitet Olfi, som beskæftiger sig med militære forhold.

I følge anklageren satte artiklerne en intern efterforskning i gang, som endte med, at generalmajoren blev fritaget for tjeneste af forsvarschef Bjørn Bisserup personligt.

150.000 mails

- Vi har gennemgået 150.000 mails i efterforskningen, sagde auditør Claus Risbjerg i landsretten.

Sagen fortsætter i dag og i morgen ved landsretten i Viborg. Der ventes dom mandag 24. august.

I øjeblikket er Hans-Christian Mathiesen suspenderet med løn. Hvis landsretten stadfæster byrettens afgørelse eller skærper dommen, er generalmajoren færdig i militæret.

Under retsmødet i dag har den tiltaltes hustru, som det hele drejer sig om, været til stede i retten. Hun skal ikke føres som vidne.