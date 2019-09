Kravlede i ødemarken i to dage med et brækket ben

54-årige Neil Parker faldt ned fra et toppen af et vandfald på en solo-vandretur i Australien

Den erfarne natur-vandrer Neil Parker fik kæmpet sig gennem to ekstrem smertefulde dage, efter at han i søndags faldt ned fra toppen af et vandfald i et naturområde nord for byen Brisbane i Australien.

Den 54-årige Neil Parker brækkede nemlig både vristen og det nederste af sit ben. Han måtte i to dage kravle langs jorden for at finde frem til en lysning, hvorfra eventuelle redningshold kunne se ham fra luften.

Det skriver flere medier heriblandt CNN og Washington Post

To dage i helvede

Neil Parker var på vandretur på bjerget Nebo nordvest for Brisbane, da ulykken skete. Han bandt sine to vandre-stokke tæt på sit brækkede ben som en slags støtte for benet, før han begyndte på sin umenneskelig kravletur i det hårde terræn.

- Jeg måtte løfte mit ben, hver gang jeg kravlede et lille stykke, og benet var meget tungt. Jeg havde en bandage på min albue, så jeg kunne bruge albuen til at løfte min krop op og skubbe mig selv frem langs jorden, fortæller Neil Parker til medierne og tilføjer:

- Jeg var nødt til at bevæge mig ganske langsomt på grund af de utrolige smerter i mit ben. Jeg kæmpede konstant. Jeg kunne kun bevæge mig halvanden meter, før jeg var nødt til at holde en pause.

I to dage kravlede Neil Parker i 30 graders varme. Han sov næsten ikke, og drak kun lidt vand fra en bæk. Heldigvis havde han også lidt madforsyninger med sig i en rygsæk.

Neil Parker har forklaret, at det var tankerne omkring hans familie, der gav ham styrke til at fortsætte sin kamp for at redde sit liv. Ingen vidste, hvor Parker befandt sig, og han var bekymret for, om han aldrig nogensinde ville blive fundet i den australske ødemark med meget tæt krat og skov.

En dum måde at dø på

- Jeg blev meget emotionel og tænkte, at det ikke ville være en rar måde at dø på at bare ligge herude og vente og vente, fortæller Neil Parker.

Parker blev meldt savnet af sin familie. Og efter to dage fandt en redningshelikopter den sårede 54-årige mand, der var nået frem til en lysning, hvorfra han kunne ses fra luften.

Parkers krop blev bundet fast til en båre af redningsfolk, og så blev han efterfølgende hejst op i helikopteren, der hurtigt fløj ham til det nærmeste hospital, hvor han blev behandlet for sine skader.

Herunder kan man se videoen, hvor Parker bliver reddet af en redningshelikopter.