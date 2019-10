Kreditkortet afslører Britta: Her shoppede hun løs

Selv om den svindelmistænkte Britta Nielsen var på flugt, stoppede det hende ikke i at svinge kreditkortet sammen med sønnen Jimmy Hayat.

Det afslører sydafrikanske retsdokumenter med kontoudskrifter - som Ekstra Bladet er i besiddelse - hvor man kan følge mor og søns posteringer.

Efter at være landet i Sydafrika søndag den 23. september 2018, flyver Britta videre til King Shaka lufthavn i Durban samme dag. I lufthavnen bliver hun hentet af sønnen Jimmy, der ifølge kreditkortudskrifter betaler for parkeringsafgifter i King Shaka.

Herefter går turen til sønnen Jimmys lejlighedskompleks The Madison i den mondæne bydel Umhlanga nord for Durban små 20 kilometer fra lufthavnen, hvor han flyttede ind i foråret 2018. Her afslører Jimmys kreditkort, at de samme dag henter mad ude.

De følgende dage shopper de igennem i shoppingcentret Gateway, hvor de blandt andet handler i en Crocs skobutik, Nespresso, iStore og diverse madbutikker.

FOTO: Torbjörn Selander I denne iStore fyrede Jimmy og Britta 5.499 rand af, hvilket er 2.496 danske kroner.

FOTO: Torbjörn Selander Det helt store køb foretager Jimmy og Britta, da de den 1. oktober i følge kreditkortoplysninger fylder tanken op på bilen og kører ned til byen Southbroom 165 kilometer ned ad kysten. I Southbroom bor de ifølge Interpol hos det danske par Mette Valentin og Jacob Lyth. I de følgende dage bruges kreditkortet på blandt andet en restaurant og den lokale golfklub. Her på restaurant Riptide (billedet) i Southbroom spiser Jimmy og Britta under flugten i følge kreditkortoplysninger. FOTO: Torbjörn Selander Den 3. oktober køber Jimmy og Britta så en hvid villa (billedet herover), der ligger klods op af golfbanen og under 500 meter far venneparrets hus. Prisen er 2.075.000 rand som svarer til 949.000 danske kroner, og betalingen sker ifølge bankudskrifter i flere portioner. Britta har senere i en afhøring forklaret, at de køber villaen med udlejning for øje. Det er er denne hvide villa i Southbroom, Britta og Jimmy køber under flugten. FOTO: Torbjörn Selander/Silas Selander Og her ses købskontrakten på huset i Southbroom, som Britta og Jimmy køber.

Retssagen mod Britta Nielsen begynder den 24. oktober i Københavns Byret. Britta Nielsen er i følge anklageskriftet tiltalt for at have svindlet for 116.915.658 kroner og risikerer at få op til 12 års fængsel.

Under retssagen vil offentligheden forhåbentlig også blive bekendt med præcis, hvor meget Britta har brugt, og hvor resten af svindelpengene er.

Ud fra de dokumenter, der indtil nu er kommet frem, viser Ekstra Bladets beregninger, at der mangler at blive gjort rede for 47 mio. kr.

