Kreml bekræfter: Kim Jong-un skal mødes med Vladimir Putin

Nordkoreas diktator, Kim Jong-un, skal mødes med Ruslands præsident, Vladimir Putin, inden længe.

Det bekræfter Kreml i en pressemeddelelse ifølge flere medier, herunder det russiske statsmedie Ria og Al-Jazeera.

'Efter invitation af præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Putin, vil formanden for statsanliggender i Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Kim Jong-un, aflægge et officielt besøg i Den Russiske Føderation i de kommende dage, hedder det i erklæringen ifølge Ria.

Allerede tidligere mandag blev det beskrevet, hvordan den nordkoreanske leder havde sat kursen mod Rusland. Det meldte den sydkoreanske tv-station YTN mandag med henvisning til en unavngiven regeringskilde, og det samme kunne nyhedsbureauet Reuters samt det russiske nyhedsbureau Tass berette.

Men nu bekræfter Kreml altså, at Kim Jong-un og Vladimir Putin mødes, efter sidstnævnte har inviteret Nordkoreas leder på besøg.

Skal drøfte våben

4. september skrev New York Times, at et møde mellem Kim og Putin var på vej, og at det formentlig vil handle om våben.

Avisens oplysninger kom fra unavngivne embedsmænd fra USA og nogle af dets allierede lande. Ifølge kilderne ventes de to ledere også at drøfte andre former for militært samarbejde.

Det er første gang i fire år, at den nordkoreanske leder forlader hjemlandet. Kim Jong-uns seneste tur uden for de nordkoreanske grænser var i 2019, hvor det også var Vladimir Putin, som diktatoren besøgte i Vladivostok i kølvandet på de kollapsede forhandlinger med den daværende amerikanske præsident, Donald Trump.

Det var første gang, at de to mødtes. Flere spekulerer også i, om mødet finder sted i Vladivostok igen. Det skyldes, at Vladimir Putin netop nu er taler ved en konference om økonomi i netop Vladivostok, der ligger ca. 130 kilometer fra den nordkoreanske grænse.

Støtter krigen

Ifølge Reuters er der større politiopbud end normalt i Vladivostok. Men der er ikke sat nordkoreanske flag op, hvilket ellers var tilfældet, da Kim Jong-un senest befandt sig i byen.

Nordkorea har offentligt ytret, at de støtter Ruslands invasion af Ukraine. Det er også et af de få lande, der har anerkendt de russisk-annekterede områder i Ukraine.

Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, var i juli i Nordkorea. Her besøgte han blandt andet en våbenudstilling.

Når Kim Jong-un skal rundt i sit diktatur-land eller på officielle udlands-besøg, sker det ofte i et luksuriøst og topsikret tog. Læs alt om diktatorens foretrukne transportmiddel her.