Krig i dansk region: Ledelsen har svigtet i 'møgsager'

Der er en syg ledelseskultur i Region Midtjylland.

Her oplever de ansatte på regionens hospitaler en såkaldt management by fear-ledelse, som især skulle være fremkommet under den nuværende koncerndirektør, Ole Thomsen.

Sådan lyder den hårde kritik fra den tidligere ledende overlæge på Diagnostisk Center i Silkeborg og nuværende medlem af regionsrådet i Region Midtjylland for Venstre Ulrich Fredberg. Nu har han og tre kolleger klaget til Styrelsen for Patientsikkerhed over én af de mange 'møgsager', som, de mener, har præget regionen i årevis.

Nu er det nok

Ulrich Fredberg blev i april 2020 fyret fra sin stilling under stor dramatik i en pressemeddelelse, som dagen efter blev trukket tilbage og ændret. Blot én ud af flere 'møgsager' for regionen, påpeger han over for Ekstra Bladet.

- Møgsagerne bliver bare ved i tiltagende grad og forsøges kamufleret ved ledelsesmæssige beslutninger, hvor regionsrådet bliver misinformeret af ledelsen. Der er kommet en uacceptabel ledelseskultur i Region Midtjylland, som gør, at vi nu ifølge Altingets ekspertudvalg har overtaget dumbo-pladsen fra Region Hovedstaden blandt landets regioner, når det kommer til antal møgsager.

Han henviser blandt andet til sagerne om fyringer af den ledende radiologiske overlæge på Randers Regionshospital, af overlæger på Børneafdelingen og på Karkirurgisk Afdeling i Viborg samt 'vellidte' hospitalsledelser i Aarhus og Viborg.

- Der er ikke kun tale om en problematisk ledelsesstil, men også det rent faglige. Vi er eksempelvis den eneste region i landet, som ikke har en lægefaglig direktør i direktionen. Det betyder jo også, at der kommer uhensigtsmæssige og fatale beslutninger derfra, siger Ulrich Fredberg.

Han retter især skarp kritik af koncerndirektør Ole Thomsen.

- Ole Thomsen kan være ubehagelig at diskutere med. Det er helt åbenlyst omkring ham, at management by fear-kulturen er opstået. Han har jo efterhånden udskiftet de hospitalledelser, som turde sige ham imod

Den tidligere overlæge Ulrich Fredberg afviser, at hans opgør med ledelsen skyldes fyringen i fjor.

Bakker op

Tidligere formand for overlægerådet Erik Kristensen retter ligeledes over for Ekstra Bladet skarp kritik af koncerndirektør Ole Thomsen i Fredberg-sagen:

'Min vurdering er, at det primært drejer sig om et personligt modsætningsforhold/had fra Ole Thomsens side til Ulrich Fredberg. Det blev grundlagt i 2011 med en udtalelse fra ham, hvor han påstod, at sygehuset i Silkeborg skulle nedlægges, hvilket bl.a. blev forhindret ved Ulrich Fredbergs indsats.'

'Dette udløste Ole Thomsens permanente aggressioner, som manifesterede sig ved, at han benyttede og fortsat benytter sig af ved enhver lejlighed til at modarbejde sygehuset via personalepolitik (management by fear) og afskedigelser, skriver Erik Kristensen i en mail.

Det er ikke første gang, at Region Midtjylland får kritik for dårlig ledelse. I september måtte Ole Thomsen lægge ører til massiv vrede fra regionens sygeplejersker efter et opslag på Facebook.