Krig i Sandvad: - De skal ikke komme her

Stemningen er presset i Kollerup Multihal.

Vicedirektør i Udlændingestyrelsen Grith Poulsen kan bedst beskrives som en skydeskive klædt i sort, hvor 300 kugler, i form af rasende Sandvad-borgere, tordner imod hende.

Stakkels Carsten Isaksen, souschef i asylafdelingen i Røde Kors, der desværre for ham er placeret ved siden af Grith Poulsen, forsøger sit bedste for at undvige og lægge svarene over på Udlændingestyrelsen.

Siden Ekstra Bladet kunne afsløre, at der flytter mordere, sexforbrydere og personer med nuværende behandlingsdomme ind på Center Sandvad, har byen været i oprør.

I løbet af hele aftenen var der stor frustration blandt alle fremmødte borgere fra Sandvad. Flere råbte op uden mikrofon, og forældre til børn i byen var meget bekymrede, da de fik taletid. Foto: Ernst van Norde

Tilliden er brudt

Det var 300 tydeligt frustrerede borgere, der var mødt op til borgermødet i Kollerup fredag aften. Spørgsmål om sikkerheden for børnene, der tager skolebussen lige foran centeret, kom igen og igen.

- Svar nu på spørgsmålene – du snakker jo udenom, råber en frustreret mand i salen uden at få mikrofonen.

Grith Poulsen laver store øjne og virker uforstående.

- Jeg beklager virkelig meget, men jeg kan ikke give jer de svar, I gerne vil have, siger Grith Poulsen og vil ikke love, at der aldrig vil kunne komme konflikter med de nye beboere.

Grith Poulsen var hele aftenen en skydeskive, og flere gange måtte ordføreren dæmpe publikummet. Foto: Ernst van Norde

- Det er en beboergruppe, som vi ikke erfaringsmæssigt har problemer med, siger Poulsen.

- Men de kommer jo ude fra en skov. Nu planter i dem midt i et villakvarter, siger en kvinde i salen.

En mand får mikrofonen.

- Kommer der dømte mordere, folk med behandlingsdomme og sædelighedsforbrydere til Sandvad. Ja eller nej?, spørger han.

- Det kan jeg ikke afkræfte, siger Grith Poulsen tydeligt utilpas, mens stemningen stiger, og der bliver råbt i kor.

- De skal ikke komme her!

Ordføreren får ro på salen igen.

Flere politikere var mødt op i aften. En af dem var Kristian Thulesen Dahl (DF). Ifølge ham har der ikke været gennemsigtighed nok, og det skal politikerne på Christiansborg stå til ansvar for. Foto: Ernst van Norde

Lejekontrakten er ikke fornyet

Vejles borgmester, Jens Ejner Christensen, er også mødt op til borgermødet i Kollerup.

Da han får mikrofonen, fortæller han, at han ikke var bekendt med, at det var en beboergruppe, som kunne rumme tidligere kriminelle og personer dømt for personfarligkriminalitet.

- Det er sådan, at det er Vejle kommune, som er udlejer af bygningen til Røde Kors, og den lejekontrakt er ikke forlænget endnu, siger borgmesteren til stor jubel for salen, hvorefter han skynder sig at tilføje, at han ikke synes, at det skal blive til en diskussion, hvor man stiller sig i hver sit hjørne i stedet for at finde en fælles løsning.

En dame fra salen rejser sig og præsenterer sig som Inge.

- Jeg kan ikke forstå, hvis man som Vejle Kommune indgår en aftale på falske vilkår, ikke kan opsige den med det samme, siger Inge, der er mor til tre børn.

- Vi kan ikke juridisk ophæve kontrakten nu, men vi kan lade være med at forlænge den om et år, når den udløber, siger Jens Ejner Christensen.

Mads Fuglede og borgmester i Vejle Jens Ejner Christensen. Foto: Ernst van Norde

Der blev i løbet af hele aftenen skudt mod udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.

Ministeren var inviteret, men han udeblev.

Ifølge arrangørerne havde han meldt tilbage, at han ikke mente, at det lå på hans bord, når det handler om en flytning.

Mads Fuglede (V), ordfører for udlændinge og integration, har indkaldt integrationsministeren i samråd.

Regitze Bjerre, 18 år, og Mads Madsen, 52 – Hvejsel

Regitze Bjerre og Mads Madsen. Foto: Ernst van Norde

- Jeg er bekymret for, hvad det er for en type beboere. Jeg vil rigtig gerne have noget klarhed, siger Mads Madsen, men det måtte han desværre kigge længe efter.

- Jeg tænker mere på sikkerheden. Jeg vil være utryg ved at vide, at der kan stå en misbruger lige rundt om hjørnet en mørk aften. Der er sikkert rigtig mange børnefamilier, som også tænker, at det vil være utrygt og måske flytte fra byen, siger Regitze Bjerre.

Jørgen Larsen, 63 år, Jelling

Jørgen Larsen. Foto: Ernst van Norde

- Jeg har en datter, som bor lige i området – 800 meter fra Sandvad for at være præcis – og jeg har nogle bekymringer og spørgsmål, som jeg gerne vil have svar på, siger Jørgen Larsen fra Jelling-området.

- Jeg har absolut ikke fået nogen svar overhovedet, fortsætter den 63-årige far.

Lars Lindholm, formand for lokalrådet og medlem af beboerforeningen.

Kirsten Paugan, formand for beboerforeningen, og Lars Lindholm, formand for lokalrådet. Foto: Ernst van Norde

- Vi har sat det her borgermøde op, fordi vi ingen svar har fået fra Udlændingestyrelsen. Borgerne i Sandvad er blevet utrygge, og vi ønsker ikke at få kriminelle til byen. Det er byen for lille til, siger Lars Lindholm, der sammen med formanden i beboerforeningen er arrangøren i dag.

- Næste skridt er at demonstrere, siger Lars Lindholm, der også har fået økonomisk støtte til en bus til Christiansborg.