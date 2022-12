Krig og krise koster dyrt: Syv billioner

Manglen på gas og Ruslands invasion af Ukraine har ramt de europæiske lande på pengepungen, men i forsøget på at gøre krisetiderne overkommelige er gælden løbet op i et astronomisk stort pengebeløb

Det er ikke kun julen, der koster mange penge.

For den raserende energikrise, Ruslands invasion af Ukraine og lukningen for den russiske gastilførsel har virkelig gjort sit indtag på Europas økonomier.

Ifølge beregner foretaget af Bloomberg har det alt i alt kostet over 7 billioner danske kroner, der svarer til prisen på cirka 327 storebæltsbroer.

En fuldstændig uhørt pris, der har ramt de europæiske pengepunge - store som små - men desværre ser det også ud til, at energikrise og sparetider bliver et samtaleemne ved vandautomaten de næste par år - i hvert fald indtil 2026.

'Når du lægger alt sammen - redningspakker, subsidier - er det et latterligt stort beløb, og næste år bliver det meget sværere for regeringer at håndtere' sagde Martin Devenish, direktør hos konsulentfirmaet S-RM til Bloomberg.

Mange af de europæiske lande har gjort et hæderligt forsøg på at kompensere for den massive energipost med hjælpepakker og andre kriseforebyggende tiltag. Men den økonomiske håndsrækning til den kriseramte befolknings gør samtidig også, at flere af de europæiske økonomier er på vej mod recession.

Iveren for at nedkøle de blodrøde tal har samtidig gjort, at halvdelen af EU'S medlemslande lige står med en gæld, der overstiger unionens gældsgrænse på maksimum 60% af landenes bruttonationalprodukter.