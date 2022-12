Krigen i Ukraine kan blive 'sømmet i kisten' for et russisk imperium

Professor Michael Alexeev mener, at krigen i Ukraine får stor betydning for Rusland, som vi kender det i dag

Den russiskfødte økonomiprofessor Michael Alexeev har ikke meget til overs for Vladimir Putins krig i Ukraine, som han både mener er ’monstrøs’ og ’en fejl for alle, som er involveret.’

Samtidig tror han dog, at krigen på den lange bane kan have en positiv effekt for Ukraine, mens fremtiden for Rusland, som vi kender det i dag, ser mere dyster ud.

Ifølge ham kan de nemlig miste meget af deres globale magt, skriver Newsweek.

’Det eneste positive, jeg kan forbinde med den her krig, er, at det måske putter sømmet i kisten for et russisk imperium,' siger Michael Alexeev.

Ikke et normalt land

Ifølge Alexaeev blev Rusland anset som værende et normalt, mellemindkomstland for 20 år siden, hvilket han dog er fuldstændig uenig i.

'Rusland har aldrig været et normalt land, og det har stadig sit imperialistiske syn på resten af verden, som hverken er godt for verden eller Rusland, siger han og uddyber:

’Derfor håber jeg, at denne forfærdelige krig kan ende med, at Rusland bliver et normalt land’.