Krigen i Ukraine øger risikoen for cyberangreb

Krigen i Ukraine har på mange måder påvirket Danmark, og cybertruslen er ingen undtagelse.

Det fremgår af Center for Cybersikkerheds årlige vurdering af cybertruslen mod Danmark.

Ikke nok med at krigen gør fremtiden for den danske cybertrussel mere usikker, risikoen for cyberaktivistiske angreb er også blevet hævet fra lav til middel.

- Det betyder, at fra det var mindre sandsynligt, at danske virksomheder og myndigheder ville blive udsat for cyberaktivistiske angreb, så er det nu muligt, siger Mark Fiedel, der er chef for Center for Cybersikkerheds analyseafdeling.

I begyndelsen af krigen blev cyberaktivisme især set i Ukraine, Rusland og Hviderusland, hvilket ikke påvirkede Danmark synderligt. Det har dog ændret sig, lyder det i ny rapport om cybertruslen i Danmark. Foto: Nicolas Asfouri/Ritzau Scanpix

Han forklarer, at cyberaktivisme oftest bruges til at fremme en politisk eller ideologisk dagsorden. Det kan for eksempel udføres af enkeltpersoner eller netværk, der hacker sig ind på en hjemmeside for at komme igennem med sine budskaber.

I begyndelsen af krigen blev cyberaktivisme især set i Ukraine, Rusland og Hviderusland, hvilket ikke påvirkede Danmark synderligt.

Det har dog ændret sig, fortæller Mark Fiedel.

- Vi så en udvikling hen over et par uger, hvor cyberaktivistiske angreb fra især prorussiske grupper begyndte at ramme europæiske Nato-lande.

- Det viste, at den del af konflikten begyndte at sprede sig, og derfor hævede vi trusselniveauet, siger han.

Prorussiske aktivistgrupper har eksempelvis angrebet virksomheder og myndigheder i Polen, Tjekkiet og Estland.

Angrebene kan antage forskellige former. Det kan blandt andet være angreb mod myndigheders hjemmesider, banker og tv-stationer.

Ifølge rapporten er der endnu ikke set tilfælde af cyberaktivistiske angreb mod Danmark. Men ifølge Mark Fiedel bør danske organisationer være opmærksomme på det.

Prorussiske aktivister kan ifølge rapporten være interesserede i at straffe eller påvirke dansk støtte til Ukraine.

Selv om truslen for cyberaktivisme er blevet hævet, kommer de mest alvorlige cybertrusler mod Danmark fortsat fra cyberkriminalitet og cyberspionage.