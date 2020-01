Krigsforsker: Iran har ikke fået 'blodhævn'

Sent tirsdag aften blev luftbasen Ain Al-Asad i Irak ramt af 15 iranske missiler.

Det er en amerikansk base, hvor også omkring 130 danske soldater er udstationeret.

Det lyder voldsomt, når en base med 130 danske soldater bliver ramt af 15 missiler, men faktisk har angrebet været betydeligt mildere, end hvad man kunne have frygtet.

Det fortæller krigsforsker hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen til Ekstra Bladet.

- Det her angreb er meget begrænset og det er mindre, end de fleste af os havde regnet med. Jeg havde i hvert fald regnet med, at iranerne ville svare meget hårdere igen. Men iranerne har selv været ude og sige, at 'nu er vi færdige, vi har fået hævn, og vi har slået 80 mennesker ihjel', i deres egne medier. Det er der bare ingen andre, der har opdaget, siger han.

Peter Viggo Jakobsen henviser til, at en kilde hos Irans Revolutionsgarde har fortalt til iransk stats-tv, at der er blevet slået 80 amerikanske soldater ihjel i angrebet. Der er dog ingen andre meldinger om, at der skulle være nogen dræbte i angrebet.

- Det virker, som om at iranerne gør alt, hvad de kan for at stoppe her. De er ude og sige, at det var selvforsvar, og at de ikke ønsker eskalation eller krig. Så de siger til amerikanerne så klart, som man kan, 'nu har vi gjort det, vi er nødt til at gøre for at få fred på hjemmefronten, så lad venligst være med at gøre yderligere.'

- Den amerikanske reaktion fra Donald Trump er den samme - 'alt er godt'. Så det lyder også, som om at amerikanerne ikke vil gøre mere. Det virker, som om at faren for en yderligere forværring af situationen er drevet over, fortæller Peter Viggo Jakobsen.

Skal ikke hjem

Flere danske politikere har taget til tasterne på Twitter og opfordret til, at Danmark trækker sine tropper ud af Irak. Det er dog en overreaktion, mener Peter Viggo Jakobsen.

- Nu må vi se, hvad der sker i de kommende dage. Hvis der ikke kommer flere angreb, så er der jo ikke nogen grund til at trække soldaterne ud.

- Men der kan jo stadig ske det, at de iranerne får held til at overbevise den irakiske regering om, at de skal smide amerikanerne ud, og hvis det sker, så ryger de danske soldater også hjem, siger han.

- Ud fra en umiddelbar sikkerhedsvurdering, så behøver vi ikke trække tropperne hjem.

- Ja. Selvfølgelig er det ikke noget, som får voldsomme konsekvenser, men Danmark er jo dernede for at bakke op om USA, og derfor mister man point ved at gøre det, og derfor ville jeg blive dybt overrasket, hvis regeringen vælger at trække de danske tropper hjem.

Bange for reaktionen

Det iranske angreb kan meget vel være det sidste, vi ser, hvis man spørger Peter Viggo Jakobsen.

- Tror du, der kommer flere angreb?

- Nej, det tror jeg ikke. Alt det iranerne gør i tale og handling viser, at de er bange for, hvad amerikanerne kan finde på. Så på den måde kan man sige, at den amerikanske politik er lykkedes. Og den er også lykkedes bedre, end jeg havde regnet med.

- Jeg er ikke så overrasket over, at iranerne ikke tør slå hårdt tilbage. De har hele tiden skullet finde den svære balance med at hævne sig, men ikke hævne sig så meget, at det udløser et amerikansk modsvar.

- Så angrebet er 'småt' nok, til at amerikanerne ikke behøver at hævne sig?

- Ja. Den største udfordring for det iranske regime lige nu er, om det er stort nok til, at der ikke er en masse, der bliver sure i Iran. For de har været ude at love blodhævn, og det har de altså ikke fået, siger Peter Viggo Jakobsen.