Krigsveteran hyldes efter masseskyderi på natklub

En af de to mænd, der var med til at stoppe en bevæbnet gerningsmand på en LGBT-klub i Colorado Springs i weekenden, er en krigsveteran, der har været udsendt til Afghanistan og Irak.

Det oplyser mandens kone.

Søndag fandt et skyderi, hvor fem blev dræbt og 18 såret, sted på en LGBT-klub i Colorado Springs i den amerikanske delstat Colorado.

Efterfølgende har byens borgmester, John Suthers, sagt, at to helte reddede mange liv på klubben, da det lykkedes dem at stoppe gerningsmanden.

De to mænd hedder Rich Fierro og Thomas James

Fem personer er dræbt i skyderi på LGBT-klub i Colorado

Rich Fierros kone, Jess Fierro, har mandag skrevet, at hendes mand er en dekoreret krigsveteran. Hun skriver videre, at Rich slog gerningsmanden i hovedet med gerningsmandens egen pistol.

Efterfølgende lagde han og Thomas James manden ned.

Annonce:

Blandt de omkomne i skyderiet er Rich og Jess Fierros datters kæreste. De var til stede på klubben, der hedder Club Q, for at fejre en vens fødselsdag.

Datterens kæreste, Raymond Green, døde af skud, mens parrets to bedste venner begge blev skudt flere gange, oplyser Jess Fierro på en sms.

Politiet i Colorado Springs har identificeret en person ved navn Raymond Green som en af de omkomne.

Masseskyderi: Stoppet med eget våben

Efter at datterens kæreste blev skudt, løb Rich Fierro hen til gerningsmanden, rev ham ned på jorden, greb hans våben og slog ham med det, skriver Jess Fierro en sms.

- Rich skadede begge sine hænder, sit knæ og sin ankel, da han pågreb gerningsmanden. Han var dækket af blod.

Jess Fierro fortæller videre til Reuters, at skyderiet igen har sat gang i hendes mands PTSD.

Rich Fierro gjorde tjeneste i 14 år i det amerikanske militær. Han var udsendt til Irak tre gange og Afghanistan en gang.

En 22-årig mand blev mandag anholdt. Han er mistænkt for at stå bag skyderiet.