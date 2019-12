Krise i Forsvaret: Her er det ydmygende brev

Forsvarsminister Trine Bramsen

Kære forsvarsminister,

Jeg fremsender hermed en redegørelse om Forsvarsministeriets departements håndtering af forløbet i forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse af indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse – med fokus på, hvornår information om sagen blev forelagt for dig som forsvarsminister og for departementets topledelse. Redegørelsen gengiver Forsvarsministeriets departements opfattelse af forløbet.

Som det fremgår af redegørelsen, er der tale om en sag, der har kørt i flere spor, og som løbende har udviklet sig i en stadigt mere alvorlig retning.

Jeg må på baggrund af redegørelsen konkludere, at du burde have været informeret om sagen væsentligt tidligere, end det rent faktisk skete. Du blev således først den 4. december 2019 om aftenen orienteret om en sag, som du rettelig burde have været orienteret om i forbindelse med, at du tiltrådte som forsvarsminister – og som din forgænger burde have været orienteret om, allerede da Rigsrevisionen i april 2019 orienterede departementet om, at der var modtaget en henvendelse fra en whistleblower.

Det er utvivlsomt, at der er tale om en fejl fra departementets side.

Det er endvidere en fejl, der bliver så meget værre, når det kan konstateres, at der undervejs i sagsforløbet har været en lang række forskellige tidspunkter, hvor departementet har haft naturlig anledning til at orientere dig eller din forgænger. Det er således min opfattelse, at departementet (efter april 2019) også burde have forelagt sagen:

1) Da departementet i september 2019 og oktober 2019 konkluderer, at Rigsrevisionens undersøgelse kan føre til kraftig hhv. alvorlig kritik.

2) Da departementet den 1. oktober 2019 fra Rigsrevisionen modtager et beretningsudkast, hvor der påpeges en række problemer i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

3) Da departementet den 29. oktober 2019 af Rigsrevisionen orienteres om muligt regnskabssvig og dokumentfalsk. Sagsnr.: 2019/002649 Dok.nr.: 28859 Side 2 af 2

4) Da departementet den 5. november 2019 af Rigsrevisionen orienteres om, at whistlebloweren har politianmeldt den involverede leverandør.

5) Da departementet den 8. november 2019 af Rigsrevisionen orienteres om, at whistlebloweren er blevet kontaktet af flere medier.

6) Da departementet den 18. november 2019 fra Rigsrevisionen modtager et revideret beretningsudkast, hvor der påpeges yderligere problemer i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Det er i sidste ende mit ansvar at sikre, at du bliver orienteret rettidigt, og jeg beklager meget departementets fejl i denne sag.

Der skal ikke herske tvivl om, at det er helt afgørende, at du som forsvarsminister løbende holdes informeret om væsentlige sager på ministerområdet, så du som minister har det fornødne grundlag for at træffe dine beslutninger om håndteringen af sagerne. Det grundlag har du ikke fået i denne sag, og det er som nævnt meget beklageligt.

Jeg vil derfor overfor departementet indskærpe, at såvel forsvarsministeren som departementschefen rettidigt skal forelægges alle væsentlige sager.

Jeg må konkludere, at der ikke kan peges på en konkret årsag til, at fejlen er opstået. Men når en fejl af denne karakter kan opstå, vurderer jeg, at der er behov for, at der sker en formalisering af departementets processer for, hvilke sager, der skal forelægges for forsvarsministeren og departementschefen, samt for hvornår en sådan forelæggelse skal ske. Der vil på den baggrund blive iværksat et arbejde med at fastsætte en instruks på området, og jeg forventer at kunne forelægge et udkast til denne instruks til din godkendelse indenfor to uger.

Med venlig hilsen

Thomas Ahrenkiel